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La salida del Tour tendrá fiesta mayor, tortilla, pan y pastel propios en Barcelona

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Barcelona, 15 may (EFE).- Barcelona ha preparado para acoger la salida del Tour de Francia 2026, la Gran Depart, una fiesta mayor propia, una tortilla, un pan y un pastel 'oficiales' para celebrar la prueba ciclista y para acercarla a la ciudadanía y que sea así gran fiesta ciudadana.

El alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, ha presentado este viernes la Fiesta Mayor del Tour, que se celebrará del 26 de junio al 5 de julio, día en que llegará a Barcelona la segunda etapa de la competición ciclista.

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"El Tour de Francia es una gran fiesta ciudadana. En Barcelona, en las ciudades mediterráneas y en Cataluña la celebración popular por excelencia es la fiesta mayor y, por eso, hemos decidido hacer la Fiesta Mayor del Tour", ha señalado el alcalde.

Collboni ha explicado que "como todas las fiestas mayores, la Fiesta Mayor del Tour tendrá música, actividades, deporte, familias y mucha ocupación del espacio público y mucha participación" de los mercados municipales, los ejes comerciales y los gremios de pasteleros y de panaderos de Barcelona, así como de los comerciantes de bicicletas de Cataluña.

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"Nos lo pasaremos muy bien. Tenemos que disfrutarlo", ha sostenido.

En el acto se ha presentado el cartel oficial de la Fiesta Mayor del Tour, creado por Albert Tercero y por el estudio barcelonés SMLXL, en el que quien se fije podrá hallar elementos tradicionales de la fiesta mayor y de la ciudad de Barcelona.

También se ha dado a conocer el Pan del Tour, impulsado por el Gremio de Panaderos de Barcelona y creado por el maestro panadero barcelonés Enric Badia.

Este Pan del Tour es un panecillo redondo de unos 12 centímetros, un formato típico francés, como una rueda, y de color amarillento, el color del Tour, e inspirado en el pan con tomate catalán.

Este pan podrá encontrarse en las panaderías de la ciudad a partir del 26 de junio, coincidiendo con la celebración de la Fiesta Mayor del Tour.

Además del Pan y del Pastel del Tour, el alcalde de Barcelona ha revelado que también habrá 'una tortilla oficial del Tour' que se dará a conocer próximamente.

Asimismo, ha anunciado que la Fiesta Mayor del Tour tendrá "un pregón y un pregonero", alguien "muy conocido, muy aficionado al ciclismo y al Tour", cuya identidad no ha revelado.

La Fiesta Mayor del Tour desplegará más de 60 actividades culturales, comerciales, gastronómicas y deportivas en los 10 distritos de Barcelona, entre las que destacan 10 conciertos y actuaciones musicales en los escenarios principales de las plazas de la Catedral y Margarida Xirgu.

Ladilla Rusa, Sexenni, Doctor Prats, 31 FAM, Suu, Sidonie, Ambauka, Joan Garriga, dj Trapacera y Xiula, junto a artistas y compañías de danza, circo y teatro de calle como Zum Zum Teatre, Los Atrapasomnis, Boom Boom Fighters y Mercabanda.

Uno de los grandes ejes de la programación será Le Tour, una carroza-espectáculo que recorrerá los diez distritos entre el 27 de junio y el 2 de julio con música, teatro de calle y una atmósfera festiva inspirada en el universo ciclista. EFE

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EFE

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