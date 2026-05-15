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La Federación Mundial de Lucha Libre levanta las sanciones a Rusia y Bielorrusia

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Redacción deportes, 15 may (EFE).- La Federación Mundial de Lucha Libre permitirá, con efecto inmediato, que los luchadores bielorrusos y rusos, sancionados desde marzo de 2022, compitan sin restricciones en las próximas competiciones internacionales, según informó la UWW en un comunicado.

Según las directrices de participación actualizadas, los luchadores de Bielorrusia y Rusia competirán bajo sus respectivas banderas nacionales en todas las categorías de edad, incluida la sénior.

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De esta forma, los uniformes de los atletas y del personal de cada equipo también podrá llevar las iniciales de sus países, "RUS" y "BLR", y los himnos nacionales de ambos se interpretarán durante las ceremonias de entrega de medallas en los eventos internacionales si sus luchadores ganan medallas de oro o si un equipo se alza con el campeonato.

En enero, la UWW aprobó la participación de todos los luchadores de ambos países hasta la categoría sub23 bajo sus respectivas banderas nacionales, tras una recomendación del Comité Olímpico Internacional de que los atletas juveniles con pasaporte bielorruso o ruso ya no deberían enfrentar restricciones para participar en eventos deportivos, incluidas las competiciones por equipos. EFE

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