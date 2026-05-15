La defensa de J.R. pide la pena mínima por el asesinato con alevosía de Maialen y agravante de parentesco

La defensa de J.R., que este jueves por la noche fue declarado culpable del asesinato con alevosía y agravante de parentesco de su mujer, Maialen Mazón, a la que mató el 26 de mayo de 2023 de 13 cuchilladas cuando se encontraba embarazada de mellizas, en presencia además de su hija de dos años, ha pedido la pena mínina de cárcel por el crimen, que en este caso sería de 20 años.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el abogado del acusado, que en el juicio había pedido la absolución de su defendido, tras conocer el veredicto del jurado, que también le consideró culpable de dos abortos, ha reclamado también que estos queden incluidos en la condena por asesinato, y no se penen de forma autónoma.

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Para ello, ha alegado que se ha producido un concurso ideal de delitos, que supone que, con una misma acción, se cometen dos o más hechos delictivos. En cuanto al abandono de menor, al dejar a la hija de dos años sola con Maialen muerta en la habitación, ha solicitado la condena mínima, de dos años, ya que puede conllevar hasta los cuatro años de prisión.

El jurado no consideró que se había producido la eximente completa de responsabilidad criminal que alegó la defensa del procesado, que aseguraba que, en el momento de los hechos, J.R. sufría una "desconexión brusca de la realidad", en un "episodio disociativo" o "automatismo zombi".

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En caso de no aceptarse este argumento, reclamó de forma subsidiaria que se le aplicara la eximente incompleta y el atenuante por grave adicción a bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, que tampoco ha tenido en cuenta el tribunal popular.