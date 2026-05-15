Joan Plaza: "Ya no sirven las palabras, sirven los hechos"

Zaragoza, 15 may (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Joan Plaza, ha destacado que, a falta de cuatro de partidos para que concluya la temporada y con los rojillos en la decimosexta posición de la Liga Endesa, "ya no sirven las palabras" sino "los hechos".

Así se ha pronunciado el técnico, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo del partido que enfrentará el sábado (21.00 horas) al conjunto aragonés fuera de casa con el Baxi Manresa.

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"Ya no sirven las palabras, ni siquiera las mías, aún menos las de ellos -los jugadores-, sirven los hechos, el compromiso, el sacrificio y la resiliencia para aguantar los envites que durante el mismo partido se vayan a dar", ha afirmado.

Según Plaza, las situaciones que sufre el equipo en la cancha, que la semana pasada cayó en casa ante un rival directo, el Basquet Girona, "no es un tema de falta de voluntad, sino de estrés y de tensión".

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Algo que, ha subrayado, el Casademont ha de intentar solventar en los cuatro partidos que restan, para los que ha abogado por ir "partido a partido".

Según el entrenador, en la plantilla "hay suficiente talento como para no ir a por una o dos victorias, sino para ir a por las cuatro", algo que puede realizarse si se hace desde la convicción, el sacrificio y "el deseo de anteponer al equipo a cualquier otro criterio".

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También, de saber "la repercusión que tendría si no fuera bien", aunque para eso, ha añadido, "has de tener un nivel de empatía alto que, honestamente, no lo tiene todo el mundo".

Por ello, ha recalcado que "hay que lograr que realmente la gente entienda y los jugadores estén comprometidos con lo que significa este 'round' final de la temporada".

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En cuanto al duelo contra el Manresa, ha señalado que "la gran diferencia" con el rival es que el conjunto catalán "ya ha hecho los deberes" y "puede plantearse otros escenarios".

"Ellos juegan ya por poner la cereza en la temporada, nosotros nos estamos jugando la vida", ha resumido Plaza, que ha recalcado que el Casademont quiere demostrar "que Zaragoza no es un equipo ascensor, sino que es un equipo de la ACB, histórico". EFE

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