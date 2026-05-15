Guardiola sigue sin confirmar la vuelta de Rodri: "Ya veremos"

Londres, 15 may (EFE).- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, continúa sin desvelar cuándo estará disponible Rodrigo Hernández, que se ha perdido los últimos cinco partidos del equipo por una lesión en la ingle.

El centrocampista español se lesionó en los últimos minutos de la victoria contra el Arsenal del pasado 19 de abril y no ha entrado en una convocatoria desde entonces. El City juega este sábado la final de la FA Cup contra el Chelsea y Guardiola no quiso dar ninguna indicación de si Rodri estará disponible.

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"Ya veremos", respondió Guardiola al ser preguntado por la disponibilidad del centrocampista. "Viajaremos y ya veremos", agregó el preparador, que también comentó que el resto de futbolistas sí están listos para jugar.

El City jugará la final de la FA Cup y tres días después viajará a Bournemouth sabiendo que es posible que esa noche pierdan la Premier League si ellos no ganan a los 'Cherries' y el Arsenal vence al ya descendido Burnley este fin de semana.

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"No he pensado ni un segundo en eso", aseveró Guardiola, que tampoco quiso hablar de su futuro.

Esta semana, "The Athletic" avanzó que Lorenzo Buenaventura, el preparador físico que ha trabajado con Guardiola durante toda su carrera, abandonará el City a final de temporada, lo que activa los rumores de que el técnico también se irá cuando acabe este curso.

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"Renové tres años. No hay más comentarios", respondió Guardiola, al que aún le queda un año de contrato hasta junio de 2027- EFE

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