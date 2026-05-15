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Giuliano se entrena con el grupo y Simeone mantiene siete lesionados

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Majadahonda (Madrid), 15 may (EFE).- Giuliano Simeone, extremo internacional argentino del Atlético de Madrid, se reincorporó este viernes al trabajo con el grupo para ultimar su recuperación de un golpe, en una sesión con siete bajas por lesión: Julián Alvarez, Nico González, Nahuel Molina, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza y José María Giménez.

Mientras Giuliano sí apunta al encuentro contra el Girona de este domingo, en el que Diego Simeone también recupera a Álex Baena, tras cumplir sanción ante Osasuna, el resto de los lesionados serán baja, todos ellos dentro del proceso de puesta a punto de sus respectivas lesiones.

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Johnny Cardoso, Giménez y Julián Alvarez se recuperan de sendos esguinces de tobillo, de alto grado en el caso de los dos primeros y leve en el tercero, y Nico González, Pablo Barrios, Nahuel Molina y Rodrigo Mendoza de sendas lesiones musculares. El centrocampista fichado el pasado febrero al Elche se dañó el gemelo en el choque del martes ante Osasuna.

A ellos se añade, además, la ausencia por sanción ante el Girona de Marcos Llorente, con lo que, si Simeone recupera a Giuliano, habrá disponibles quince jugadores del primer equipo, en el mejor de los casos, para armar el once y la convocatoria para el próximo domingo, junto a Javi Morcillo y Julio Díaz más otro grupo de canteranos. EFE

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