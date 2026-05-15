García Plaza dice que Alexis tiene "una calidad brutal" e "implicación impecable"

Sevilla, 15 may (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, destacó este viernes al delantero chileno Alexis Sánchez, uno de los componentes de la plantilla a la que entrena desde finales de marzo en sustitución del argentino Matías Almeyda, y ha resaltado que tiene "una calidad brutal" y también "una implicación impecable".

El preparador madrileño, en la conferencia de prensa que ofreció previa al partido en el que recibirán en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo domingo al Real Madrid, dijo del internacional chileno que sabía de la calidad de Alexis pero que tenía que ver su "implicación" y que "cada vez que entra se nota".

PUBLICIDAD

Luis García Plaza, que habitualmente utiliza al chileno, de 37 años, en las segundas partes de los encuentros, explicó que es "un jugador muy importante" para el equipo y que cuando sale aporta mucho "cuando los partidos están más abiertos".

"Puede jugar de titular, pero está teniendo en las segundas partes más aportaciones que algunos titulares", subrayó el entrenador del Sevilla, equipo al que Alexis Sánchez se incorporó al inicio de la temporada tras jugar en el Udinese italiano y después de una dilatada experiencia en el fútbol europeo en equipos como el Barcelona, los ingleses del Arsenal y Manchester United, el Inter de Milán italiano o el Olymoiqye de Marsella francés. EFE

PUBLICIDAD

lhg/agr/og