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Expulsan y prohíben entrar en España a detenidos por lanzar pirotecnia prohibida en Fallas

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València, 15 may (EFE).- La Subdelegación del Gobierno en Valencia ha dictado la expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en España durante cinco años contra ocho arrestados por arrojar artefactos pirotécnicos prohibidos con grave riesgo para la integridad de las personas durante las últimas Fallas de València.

Las detenciones se llevaron a cabo en el marco del dispositivo de seguridad establecido con motivo de las Fallas, donde la Policía Nacional detuvo a 13 varones de entre 22 y 41 años por delitos de daños, desórdenes públicos, atentar a agentes de la autoridad y lesiones.

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Los arrestados, todos ellos ciudadanos comunitarios, pusieron en riesgo la integridad física de la gente que se encontraba disfrutando de las celebraciones al lanzar, contra personas y bienes, material pirotécnico prohibido, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

Ante tales hechos, agentes adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia iniciaron el 19 de marzo (el último día de las fiestas) los procedimientos administrativos de expulsión en aplicación del Real Decreto 240/07 del 16 de febrero contra seis ciudadanos alemanes, uno suizo y otro neerlandés.

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Ese procedimiento se inició al representar, los expedientados, una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público, alterando gravemente la convivencia ciudadana.

En uno de los casos, varios de los arrestados, quienes ocultaban su rostro para evitar ser reconocidos, lanzaron diverso y abundante material pirotécnico hacia los ciudadanos que se encontraban por la zona del antiguo cauce del río Turia.

Varios petardos tipo "carretillas" llegaron a impactar en algunas personas, que tuvieron que huir a la carrera del lugar, provocando uno de ellos quemaduras en la ropa de una mujer.

Además, arrojaron varias "carretillas" al furgón policial y a los policías para sustraerse de la actuación policial, resultando uno de los agentes herido en el pómulo y con quemaduras en la espalda, requiriendo asistencia en un centro hospitalario.

Otro de los detenidos llegó a arrojar contra los viandantes artefactos explosivos de gran potencia desde las ventanas del hotel donde se alojaba, así como en zonas comunes del establecimiento hotelero, llegando incluso a explosionar un artefacto en la misma habitación que ocupaba, causando importantes daños materiales.

Tras el correspondiente periodo de alegaciones, y valorarse las circunstancias personales de los expedientados, su arraigo en España y la peligrosidad de su conducta, los agentes elevaron la correspondiente propuesta de sanción a la Subdelegación del Gobierno en Valencia, que, tras su estudio y los informes de la Abogacía del Estado, ha resuelto la expulsión del territorio nacional y la imposición de un periodo de prohibición de entrada en territorio español de cinco años. EFE

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