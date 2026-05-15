El gobierno navarro recurre ante la justicia ayudas por nacimiento vinculadas al arraigo

Pamplona, 15 may (EFE).- El Gobierno de Navarra, a instancias de la Dirección General de Políticas Migratorias, ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria de ayudas por nacimiento del Ayuntamiento de Valtierra para 2026, ya que están condicionadas al arraigo en la localidad durante veinte años.

La convocatoria, publicitada en el Boletín Oficial de Navarra (BON) el 9 de abril de 2026, establece entre sus requisitos que al menos uno de los progenitores deberá estar empadronado en Valtierra de forma ininterrumpida durante los 20 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda de nacimiento.

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Además, se solicita que los menores permanezcan empadronados durante 20 años ininterrumpidos en la localidad.

La vicepresidenta tercera y Consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha calificado esta convocatoria como “un claro ejemplo de políticas con un marcado carácter racista, supremacista y xenófobo que vulneran los más elementales principios fundamentales, ejerciendo un evidente trato discriminatorio a una parte importante de la población de Valtierra".

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Ante ello, ha explicado, el Gobierno de Navarra "seguirá utilizado todos los medios a su alcance para evitar que se genere una ciudadanía de primera y otra de segunda, ahondando en las desigualdades existentes".

La convocatoria de ayudas para 2026 tiene similares características a la aprobada para el año anterior. Sobre esta última, el Consejo de Navarra, a instancia del Gobierno Foral, emitió un dictamen que cuestionaba su adecuación al ordenamiento jurídico.

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Desde la Dirección General de Políticas Migratorias se considera que los requisitos, analizados conjuntamente, pueden generar efectos excluyentes sobre determinados colectivos, en particular personas de origen migrante o con menor arraigo temporal en el municipio, a pesar de que tengan su residencia habitual en el mismo. EFE