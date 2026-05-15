El futuro de Carrick en el Manchester United se decidirá "muy pronto"

Londres, 15 may (EFE).- Michael Carrick, entrenador del Manchester United cuyo contrato vence al final de la presente temporada, reconoció que "muy pronto" se decidirá su futuro y su continuidad en los 'Red Devils'.

"Tenemos dos partidos por delante, no hay mucho más que os pueda decir. La situación es bastante clara para todos y no cambia nuestros planes. Mi futuro se decidirá muy pronto, nada ha cambiado", expresó el técnico inglés en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Nottingham Forest.

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Desde que fue contratado en enero de este año, Carrick ha dirigido quince partidos al United, con diez triunfos, tres empates y dos derrotas y el equipo ha pasado de estar en la séptima posición cuando Amorim fue despedido a tercero y asegurar una plaza a la próxima edición de la Liga de Campeones, tras un año de ausencia en Europa.

Además, ningún equipo de la Premier League ha ganado más puntos que el Manchester United desde la llegada del exfutbolista.

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"Estoy inmensamente orgulloso de haber vuelto y haber ayudado al equipo. Como seguidor y exjugador, hacer avanzar al club era muy importante. Volver a la Liga de Campeones es un gran paso y estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho hasta ahora", afirmó Carrick, que esta semana ha sido nominado a mejor entrenador de la temporada en la Premier League. EFE