Espana agencias

El futuro de Carrick en el Manchester United se decidirá "muy pronto"

Guardar
Google icon

Londres, 15 may (EFE).- Michael Carrick, entrenador del Manchester United cuyo contrato vence al final de la presente temporada, reconoció que "muy pronto" se decidirá su futuro y su continuidad en los 'Red Devils'.

"Tenemos dos partidos por delante, no hay mucho más que os pueda decir. La situación es bastante clara para todos y no cambia nuestros planes. Mi futuro se decidirá muy pronto, nada ha cambiado", expresó el técnico inglés en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Nottingham Forest.

PUBLICIDAD

Desde que fue contratado en enero de este año, Carrick ha dirigido quince partidos al United, con diez triunfos, tres empates y dos derrotas y el equipo ha pasado de estar en la séptima posición cuando Amorim fue despedido a tercero y asegurar una plaza a la próxima edición de la Liga de Campeones, tras un año de ausencia en Europa.

Además, ningún equipo de la Premier League ha ganado más puntos que el Manchester United desde la llegada del exfutbolista.

PUBLICIDAD

"Estoy inmensamente orgulloso de haber vuelto y haber ayudado al equipo. Como seguidor y exjugador, hacer avanzar al club era muy importante. Volver a la Liga de Campeones es un gran paso y estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho hasta ahora", afirmó Carrick, que esta semana ha sido nominado a mejor entrenador de la temporada en la Premier League. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Agentes medioambientales de la Generalitat confirman que no fueron movilizados en la dana

Infobae

Guardiola reafirma su compromiso LGTBI: "Extremadura os necesita libres y visibles"

Infobae

Fiscalía pide la imputación de un ex alto cargo del Consell por el audio de Aemet de dana que luego fue manipulado

Fiscalía pide la imputación de un ex alto cargo del Consell por el audio de Aemet de dana que luego fue manipulado

Albares expresa su compromiso y el del Gobierno con el catalán en la UE y afirma que "será oficial"

Albares expresa su compromiso y el del Gobierno con el catalán en la UE y afirma que "será oficial"

Gobierno Vasco destaca que "la gran mayoría" de los presos de ETA "asumen su responsabilidad" por los delitos cometidos

Gobierno Vasco destaca que "la gran mayoría" de los presos de ETA "asumen su responsabilidad" por los delitos cometidos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior ha pagado 750.000 euros a familiares de guardias civiles muertos o heridos en su lucha contra los narcos, pero descarta mejorar esta indemnización

Interior ha pagado 750.000 euros a familiares de guardias civiles muertos o heridos en su lucha contra los narcos, pero descarta mejorar esta indemnización

Andalucía se enfrenta al cierre de la campaña electoral con el PP al filo de la mayoría absoluta y el PSOE hundido ante un posible batacazo

La Guardia Civil detiene a 31 personas e incauta 300.000 dosis en el mayor operativo español contra la droga ‘flakka’, utilizada con fines sexuales

Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución en Almería, en plena polémica contra Marlaska

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

DEPORTES

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026