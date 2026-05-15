El colegio de Sandra Peña dice que siempre actuó "con la voluntad de proteger" a su alumna

Sevilla, 15 may (EFE).- El colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, donde era alumna Sandra Peña, menor de 14 años que se suicidó el pasado octubre víctima de un posible caso de acoso, ha expresado su satisfacción por el archivo de la causa contra el centro, y ha reiterado que siempre actuó "guiado por la responsabilidad, la prudencia y la voluntad de proteger" a la alumna.

La Fundación Educativa Mary Ward, a la que pertenece este colegio privado concertado, ha explicado en un comunicado remitido a EFE que lo hizo además "en coordinación con su entorno familiar y con los profesionales que intervinieron en su atención".

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La fundación ha considerado "muy relevante" que, para el archivo de la causa, tanto la Fiscalía como el Juzgado instructor hayan tenido en cuenta que el centro adoptó "medidas concretas" para la protección de Sandra Peña, tras tener conocimiento de la situación.

Entre ellas menciona la reorganización de los grupos de clases, la designación de personas de referencia en el centro, el contacto con la psicóloga que atendía a la alumna y otras actuaciones orientadas a su acompañamiento y protección.

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"Nada de lo ocurrido, sin embargo, atenúa el dolor por su pérdida, ni permite olvidar la conmoción que este hecho ha producido en el colegio, en la fundación y en toda la comunidad educativa", indica el comunicado, que expresa de nuevo su apoyo a los profesionales del centro, "que han vivido estos meses con enorme sufrimiento personal y profesional".

Al respecto, la institución ha reconocido su dedicación diaria, su compromiso con el alumnado y su voluntad permanente de actuar conforme a los valores que inspiran el proyecto educativo.

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"La protección, el bienestar y el acompañamiento del alumnado han sido siempre, y seguirán siendo, la prioridad fundamental del colegio y de la fundación", recoge su escrito, que quiere volver a trasladar "su cercanía, su respeto y su comprensión a la familia" de Sandra.

"Su recuerdo permanecerá siempre presente en la comunidad educativa de Irlandesas Loreto, que seguirá afrontando este tiempo desde la responsabilidad, la prudencia y el compromiso con la verdad, la justicia y el cuidado de todo su alumnado", concluye. EFE

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