El Atlètic Barceloneta y el Catalunya buscan, a domicilio, el pase a una final española

Barcelona, 15 may (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta y el EPlus Catalunya afrontarán este sábado, en las piscinas de Pallanuoto Trieste y BVSC Manna, respectivamente, el desenlace de sus eliminatorias tras los empates cosechados en la ida, con el objetivo de sellar el billete para la primera final española de la historia de la Eurocopa.

Nunca antes, desde la creación del torneo en la temporada 1999-2000, dos equipos españoles han coincidido en la final. En sus 25 ediciones, solo el CN Mataró ha logrado alcanzar ese último partido, con dos apariciones (2015-2016 y 2020-2021), con un título en la 2015-2016 y una final perdida en la 2020-2021.

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Cinco años después de aquella última presencia española, ambos representantes nacionales mantienen intactas sus opciones de pelear por el título, en una eliminatoria en la que dependen de sí mismos para alcanzar una final inédita, tras haber competido de tú a tú ante dos rivales de enorme peso en el contexto europeo.

El Atlètic Barceloneta, en su primera experiencia continental, ya ha demostrado personalidad frente al Pallanuoto Trieste, subcampeón de las dos últimas ediciones. El empate 12-12 en la ida reflejó un intercambio constante de golpes en el que ninguno de los dos equipos logró imponer su guion. Este sábado (20:00 CET), el desenlace.

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Para dar el paso definitivo hacia su primera final europea, el conjunto marinero deberá ampliar registros ofensivos más allá de Clara Díaz, referencia anotadora en la ida con cuatro goles, potenciar el juego en la boya de Paula Leitón para provocar exclusiones, y ajustar la defensa sobre la neozelandesa Morgan McDowall, autora de cinco tantos en la ida.

En paralelo, el EPlus Catalunya viaja a Hungría (18:00 CET) tras un 13-13 en la ida que dejó una sensación agridulce: llegó a dominar con un 6-2 en el segundo cuarto, pero vio cómo el BVSC Manna reaccionaba hasta rescatar el empate, con un gol de Fruzsina Toth a falta de seis segundos.

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El equipo dirigido por Javier Belmonte afronta ahora el reto de cerrar la eliminatoria a domicilio ante un rival que, hasta el primer choque, contaba todos sus partidos por victoria. En ese contexto, la joven Zoe Lendvay -cuatro goles en la ida- emerge como el principal foco de peligro ofensivo del conjunto húngaro.

Para el Catalunya, el margen de error es mínimo. El cuadro barcelonés se aferra a la inspiración en el lanzamiento exterior de Emmerson Houghton (cinco goles en la ida) y a una actuación sólida bajo palos de Laura Aarts si quiere estar a la altura en un contexto de máxima exigencia y pelear por la primera final continental de su historia. EFE

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