Bucsa y Melichar clasifican a la final de dobles en Roma tras ganar a Siniakova y Townsend

Roma, 15 may (EFE).- La española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martínez se clasificaron para la final de dobles del WTA 1.000 de Roma después de imponerse a la pareja formada por la checa Katerina Siniakova y la estadounidense Taylor Townsend en dos sets: 6-4, 6-4.

Bucsa y Melichar-Martínez lograron así superar a un dúo de referencia en el circuito femenino y número uno y dos, integrado por Siniakova y Townsend, que recientemente conquistaron títulos de relevancia como el WTA 1000 de Madrid y el torneo de Miami, donde completaron el denominado 'Sunshine Double' tras ganar también en Indian Wells.

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La clasificación para la final en la capital italiana supone un nuevo paso al frente para Bucsa en la modalidad de dobles, disciplina en la que alcanzó el puesto 17 del ránking mundial tras proclamarse campeona en Mérida a comienzos de temporada. Junto a Melichar, ya había alcanzado los cuartos de final en Doha este año.

El partido se decidió en dos sets, 6-4 y 6-4, y duró una hora y veinticinco minutos. La pareja fue superior en el juego durante gran parte del encuentro y supo aprovechar dos quiebres de servicio para darle la vuelta al segundo set y cerrar así la victoria.

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La pareja hispano-estadounidense, séptima favorita, se asegura la presencia en el partido por el título en Roma, en el que se enfrentará a las ganadoras del duelo entre las checas Tereza Valentová y Linda Nosková contra la australiana Storm Hunter y la estadounidense Jessica Pegula. EFE