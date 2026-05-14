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Sarabia es sancionado con cuatro partidos y se pierde el final de la temporada

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Elche (Alicante), 14 may (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión por sus insultos a los colegiados tras el partido de la pasada jornada entre el Betis y el equipo ilicitano, según informó el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Esto significa que Sarabia no volverá a sentarse en el banquillo hasta la próxima temporada.

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El preparador vasco, que tiene un año más de contrato con el club ilicitano, no estará junto al equipo en las dos jornadas finales ante el Getafe, en el Martínez Valero, y frente al Girona, en Montilivi, decisivas para las aspiraciones de permanencia del Elche.

Tras el partido, el árbitro Isidro Díaz de Mera reflejó en el acta que el entrenador del Elche se dirigió al equipo arbitral en los siguientes términos: “Sois unos sinvergüenzas, hijos de puta (sic)”.

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El acta también recoge que, minutos después, Sarabia, que ya había visto durante el partido una tarjeta amarilla, se personó en el vestuario arbitral “para disculparse por los hechos mencionados anteriormente”.

El Elche presentó alegaciones basadas en el argumento de que no existía “imagen alguna que acredite” las expresiones reflejadas y que el técnico “no llegó a coincidir con el equipo arbitral en el túnel de vestuarios”, por lo que solicitaba dejar sin efecto su expulsión.

El fallo del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó las alegaciones formuladas por el Elche “al no aportarse elementos probatorios idóneos y suficientes que permitan desvirtuar los hechos consignados en el acta arbitral”.

“En consecuencia, no apreciándose error material manifiesto alguno en el acta arbitral, procede confirmar íntegramente la expulsión recurrida”, señala la resolución, que añade que los hechos descritos son constitutivos de una infracción a la que corresponde una sanción de suspensión por cuatro partidos, además de una multa.

El preparador del Elche, que ya fue expulsado esta temporada en su anterior visita a La Cartuja durante un encuentro de la Copa del Rey, se ha perdido este curso tres partidos: dos tras su expulsión ante Osasuna, frente al Celta y al Deportivo Alavés, y otro más ante el Espanyol, en este caso por acumulación de tarjetas. EFE

pvb sm/cmm

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