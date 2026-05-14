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Koldo García se acoge a su derecho a no declarar ante el juez sobre contratos de mascarillas de Baleares bajo sospecha

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Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno después de haber sido citado por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre compra de material sanitario en Baleares durante la pandemia.

Así lo ha anunciado en declaraciones a los periodistas su abogada, Leticia de la Hoz, que ha recordado que presentó un recurso al magistrado que investiga el 'caso Koldo' para archivar la causa y suspender el interrogatorio, al entender que los hechos por los que se le iba a interrogar ya habían sido juzgados en el Tribunal Supremo.

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"Entendemos que no se pueden juzgar dos veces los mismos hechos y ese es el motivo por el que no haya declarado Koldo", ha manifestado De la Hoz, que ha adelantado que esperarán a que se resuelva el recurso de apelación y que, de no darles la razón, solicitarán ellos mismos la declaración voluntaria.

Asimismo, la letrada ha informado de que ha solicitado la copia de los móviles que le intervino la Guardia Civil, ya que Koldo "no se puede defender hasta no tener las mismas armas que tienen las acusaciones", ha dicho.

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