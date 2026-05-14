Acaba sin acuerdo la reunión entre Govern y docentes catalanes para poner fin a la huelga

Barcelona, 14 may (EFE).- La mesa sectorial que reúne al Departamento de Educación y los sindicatos, tanto los convocantes de la huelga como los que no la secundan, ha terminado sin acuerdo, pero las partes se han emplazado a volver a encontrarse el martes para seguir hablando para tratar de desencallar el conflicto.

En la reunión, el Departamento de Educación ha puesto sobre la mesa mejoras en escuela inclusiva, pero la portavoz del sindicato Ustec, Iolanda Segura, ha afirmado, al salir del encuentro, que faltan "propuestas concretas" que aborden el punto más conflictivo, que es el del aumento salarial.

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Así, esta mesa, que se ha convocado en el tercer día de huelga educativa, no ha servido para llegar a un acuerdo, pero Segura, representante del mayor sindicato educativo y que lidera el ciclo de paros de este mayo y junio, ha manifestado que volverán a reunirse el próximo martes.

La condición es que el lunes el departamento liderado por Esther Niubó les traslade una orden del día donde figure "una propuesta concreta que aborde el tema salarial, que es la cuestión que ha quedado más lejos", si bien ha dicho que están dispuestos a hablar también de mejoras en escuela inclusiva.

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El secretario general de Professors de Secundària (Aspepc-sps), Ignasi Fernández, ha criticado que el Govern esté "instalado en una realidad paralela" alejado de las reivindicaciones de la comunidad educativa y que este jueves ha llevado a la mesa una "propuesta irrisoria sobre dotaciones de la escuela inclusiva".

"Hoy para mí (Niubó) no es mi consellera. Si el lunes no traen una propuesta concreta, pediremos explícitamente su dimisión", ha recalcado.

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Por su parte, la secretaria general de Enseñanza de CGT de Catalunya, Laura Gené, ha calificado la reunión de "insulto para la comunidad educativa y las personas que se están movilizando".

Asimismo, ha reclamado "dotaciones reales para la inclusiva, democracia en centros, un calendario de negociaciones y un 6% de PIB en Educación".

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Pese a no tener representación en la mesa, también ha asistido la portavoz de la Intersindical Laia Fonts, quien ha afeado a Educación no haber debatido estas cuestiones en el comité de huelga, y la portavoz de la Coordinadora Obrera Sindical Cati Morros, quien ha instado a mantener las huelgas tras acudir a un espacio que "no genera confianza y es inhábil para llegar a un acuerdo". EFE

(foto) (vídeo)

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