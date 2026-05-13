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Sabastian Sawe buscará repetir victoria en el maratón de Berlín

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Redacción deportes, 13 may (EFE).- El keniano Sebastian Sawe, que el pasado 26 de abril batió el récord del mundo de maratón con 1h59:30 en Londres, defenderá el 27 de septiembre su victoria del pasado año en el maratón de Berlín (Alemania), en el que está previsto que participen 60.000 personas de 160 países, según informó este miércoles la organización.

Sawe, primer atleta de la historia en bajar de las dos horas en maratón, ya participó en la edición de 2025 en Berlín, donde ganó con un crono de 2h02:16, en una carrera marcada por la alta temperatura con 25 grados. Este será su primer maratón tras triunfar en Londres.

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"Estoy muy feliz de regresar a Berlín y defender mi título. Mucha gente puede estar preguntándose cuáles son mis objetivos esta vez. Después de mi victoria en Londres y mi actuación por debajo de las dos horas, sólo puedo decir que, como siempre, planeo prepararme lo mejor que pueda y correr lo mejor y más rápido posible. Luego, el día de la carrera, veremos qué sucede. Espero volver a experimentar la fantástica atmósfera y la multitud que bordea el recorrido", dijo Sawe, al anunciar su participación.

Mark Milde, director de carrera del maratón de Berlín, declaró que Sawe con "su impresionante desarrollo en los últimos meses y su récord mundial histórico, ha escrito firmemente su nombre en los libros de historia del maratón" y se mostró contento de que el keniano haya "elegido conscientemente" correr en la ciudad alemana, lo que supone "un gran reconocimiento del prestigio mundial" de la carrera. EFE

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