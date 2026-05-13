Competición retira la amarilla mostrada a Yeremay en Cádiz y podrá jugar ante Andorra

A Coruña, 13 may (EFE).- El Comité de Competición de la Federación Española ha estimado las alegaciones formuladas por el Deportivo y deja sin efectos disciplinarios la amonestación que el extremo Yeremay Hernández vio en el último partido contra el Cádiz.

Por tanto, el máximo goleador deportivista estará a disposición de Antonio Hidalgo para el duelo de este domingo contra el Andorra en Riazor, ya que no cumplirá ciclo de tarjetas amarillas al continuar con cuatro.

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En sus alegaciones, el Dépor había aportado vídeos y una secuencia de fotos y pruebas, así como antecedentes de la presente temporada en otros partidos y jugadas.

“Tras el visionado de las imágenes aportadas por el club alegante, este Comité de Disciplina considera que las mismas permiten desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral, al apreciarse de forma clara la existencia de un contacto entre el jugador defensor y el futbolista amonestado”, señala Competición en su resolución.

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Por ello, acuerda que “no puede mantenerse la afirmación contenida en el acta arbitral relativa a que el jugador 'se dejó caer dentro del área contraria, simulando ser objeto de infracción', toda vez que concurre un contacto efectivo previo entre ambos futbolistas”. EFE

dmg/og

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