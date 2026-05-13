Ayora, una de las promesas del golf español, se estrena en un grande con Ferrero de mentor

Redacción deportes, 13 may (EFE).- El malagueño Ángel Ayora hará este jueves en el Campeonato de la PGA, en Estados Unidos, su estreno en un torneo grande con la etiqueta de ser una de las grandes promesas del golf español, avalado por sus resultados en el DP World Tour, y con el extenista Juan Carlos Ferrero como mentor.

A sus 21 años, Ayora se ha ganado la invitación de los organizadores del segundo ‘major’ de la temporada después de situarse en el borde de los cien mejores jugadores del ránking mundial y de haber acumulado diez top ten en los 54 torneos que lleva disputados en el circuito europeo.

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El malagueño completará la terna de españoles en el Aronimink Golf Club de Philadelphia junto con el exnúmero uno del mundo Jon Rahm y David Puig, otro de los grandes talentos del golf español, que a sus 24 años competirá en su sexto ‘major’.

Será la primera vez en la que el jugador formado en el Club La Cañada de San Roque (Cádiz) comparta torneo con el número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, y con otros de los mejores del mundo.

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"Mi único objetivo es jugar con esa libertad de no tener esa preocupación de que todo tiene que salir bien. Saber que es un ‘major’, que las condiciones van a ser difíciles, que las cosas pueden salir mal, pero jugar suelto y confiar en mi juego. Que no me coma mucho el fantasmilla de un ‘major’", ha comentado Ayora en la víspera de su debut en el campo situado en el estado de Pennsylvania.

Será también el primer torneo grande con Ferrero como preparador mental después de que se incorporara a su equipo a finales del pasado mes de enero después de romper su relación con el tenista Carlos Alcaraz.

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"Está haciendo un trabajo tremendo conmigo, porque el golf requiere práctica, pero es un deporte muy mental y tienes que estar siempre bien mentalmente", resaltó Ayora la semana pasada en Barcelona, donde no pasó el corte en el campeonato de Cataluña del DP World Tour.

En esa cita estuvo acompañado por Ferrero, quien analizó la labor que está haciendo con la joven promesa para trabajar su mente y gestionar las expectativas.

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"En ocasiones, no acepta demasiado bien los errores que comete en el campo. Estamos trabajando en ese ámbito y tratar de que sea mejor, también algo más valiente en el campo y estar más comprometido con los golpes, que sea un poco más positivo todo el tiempo", apuntó el extenista en declaraciones al DP World Tour.

En vez de irse a Estados Unidos a estudiar y prolongar su carrera de amateur, Ayora optó por hacerse profesional con 19 años y permanecer en España junto a sus más estrechos colaboradores: su cadi, Juan Ochoa, y su mánager, Javier Ballesteros, hijo de la leyenda del golf español, Severiano Ballesteros.

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Su único título como profesional lo logró en septiembre de 2024 en Polonia en un torneo del Challenge Tour, la segunda división del circuito europeo.

En la pasada temporada, ascendió a la categoría principal con el reto de obtener una tarjeta para el PGA Tour estadounidense, aunque se quedó a las puertas.

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Su sueño de jugar en el circuito más prestigioso del golf le hizo desechar una oferta millonaria de LIV, la liga saudí, para incorporarse al equipo español de los Fireballs que capitanea Sergio García.

"Iría al PGA Tour nadando", remarcó el pasado octubre en el Abierto de España para poner de relieve que su prioridad es jugar con los mejores, más que engordar su chequera. EFE

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