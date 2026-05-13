Antiviolencia declara partido de alto riesgo el Valladolid-Deportivo del 24 de mayo

Madrid, 13 may (EFE).- La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado partido de alto riesgo el Valladolid-Deportivo de La Coruña, que se disputará el 24 de mayo en el estadio José Zorrilla.

El encuentro, programado a las 18.30 horas, corresponde a la jornada 41 de Segunda División la penúltima de la temporada, informó este miércoles en un comunicado el Ministerio del Interior.

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El Deportivo está situado en segunda posición, empatado con el Almería a 71 puntos, con lo que pugnan por la segunda plaza que da ascenso directo, mientras que el Valladolid está fuera de peligro en relación con la zona de descenso.

Además de reforzarse el dispositivo policial, la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del encuentro, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos al estadio, recuerda Interior. EFE

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