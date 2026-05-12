Wong apela a "salir a tope" para "tener grandes opciones de ganar" a La Laguna Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria, 12 may (EFE).- El escolta del Dreamland Gran Canaria Isaiah Wong ha apelado a "salir a tope desde el salto inicial" para conseguir ser peligrosos y tener "grandes opciones de ganar" este jueves a La Laguna Tenerife en un derbi canario que se presenta clave en las aspiraciones de permanencia en Liga Endesa del conjunto amarillo.

En la rueda de prensa previa al encuentro (este jueves a las 20:30 hora canaria), el estadounidense ha asegurado que será clave aprovechar el físico y la juventud de la plantilla para ser "agresivos y físicos" contra el cuadro tinerfeño, que arriba a Gran Canaria tras caer en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Rytas Vilnius, además de perder el bronce ante Unicaja.

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"Es nuestro cuarto derbi esta temporada y todos han sido muy igualados y hemos competido muy bien. Estamos seguros de que será una batalla, como es habitual, por lo que deberemos mantener el estilo de juego y la mentalidad que hemos mostrado contra ellos. Si salimos a tope y conseguimos que todos los jugadores estén involucrados tendremos grandes opciones de ganar", ha analizado.

El derbi canario llega tras una semana de descanso para los grancanarios que ha sido "muy importante y de ayuda" para tener tiempo suficiente para preparar el partido ante La Laguna Tenerife y seguir empapándose del libreto táctico del argentino Néstor García, que apenas lleva un mes al frente del banquillo.

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A pesar de estar envueltos en un cuádruple empate por la plaza de descenso con San Pablo Burgos, Casademont Zaragoza y Morabanc Andorra, Wong ha pedido seguir concentrados en sus partidos "cruciales" y no pensar demasiado en el resto de rivales, sino solamente "poner la mente en conseguir victorias" para sellar la permanencia en Liga Endesa.

"Tenemos que seguir juntos como equipo y seguir el plan de juego de cada encuentro. Son partidos de muchísima importancia, los encuentros más importantes de la temporada. Todo puede ocurrir, pero tenemos opciones de conseguir grandes resultados en estos cuatro encuentros", ha vaticinado.

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Tanto es así que ha centrado su cabeza tan solo en la recta final liguera y ha evadido hablar sobre un futuro que no tiene claro, pero del que no quiere preocuparse para centrarse en "ganar lo máximo que pueda".

"Lo que tenga que pasar después pasará, ahora mismo solo me centro en los cuatros partidos restantes. Fluyo con lo que ocurre", ha insistido.

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La llegada de García al banquillo del Dreamland Gran Canaria ha aflorado la mejor versión de Isaiah Wong con la camiseta claretiana, una mejoría que puede residir en que con el argentino "quizás tenemos más libertad fuera de la estructura para ser como somos", si bien ha resaltado también el papel de Jaka Lakovic para ayudarle en este año de su carrera.

Wong, que ha mandado un mensaje a la afición para llenar el Gran Canaria Arena, ha valorado que los fichajes de Kassius Robertson y Brandon Jefferson en el perímetro han aportado "muchísimo talento" y bastante variedad a la rotación exterior amarilla, lo que ha permitido juntar en pista a jugadores que saben crear para el resto y anotar: "Está siendo más fácil para todos tener tiros". EFE

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