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Un necesitado Alavés quiere aprovechar la resaca del Barça campeón

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Vitoria/Barcelona, 12 may (EFE).- El Barça seguirá celebrando el título liguero este miércoles en Mendizorroza (21.30 horas) ante un necesitado Deportivo Alavés, que hará pasillo al campeón y al que se le acaban las oportunidades para salir de los puestos de descenso en los que continúa en la jornada 36 de LaLiga EA Sports.

Los de Quique Sánchez Flores llegan a este duelo tras empatar ante el Elche en un partido que comenzó por delante.

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Fue el quinto partido en el que los jugadores del técnico madrileño pierden la ventaja en el marcador.

Se da la circunstancia de que, desde que llegó Sánchez Flores al banquillo vitoriano, el Glorioso no ha ganado nunca cuando se ha puesto por delante en el marcador.

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El balance de todo esto se traduce en un triunfo en seis partidos, en los que ha perdido siete puntos, lo que hubiese cambiado el foco del equipo vasco, que espera que los enfrentamientos directos en la zona baja les beneficien.

Lo mejor de todo para los albiazules es que sólo ha perdido un partido como local ante los cinco primeros de la tabla clasificatoria, aunque sigue con los problemas defensivos.

El conjunto vitoriano ha encajado al menos un gol en todos los partidos con Sánchez Flores en el banquillo y no consigue dejar el marcador de su rival en cero desde el pasado 6 de diciembre de 2025.

Para este duelo, los alavesistas recuperan al canterano culé Carles Aleñá, tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas, pero todo el mundo mira a Toni Martínez.

Con el delantero argentino Lucas Boyé en su última fase de recuperación, la disponibilidad del murciano, que se retiró lesionado en Elche, es crucial para afrontar el próximo partido.

Tampoco estará Facundo Garcés, como suele ser habitual desde la sanción de la FIFA, por lo que todo apunta a que se mantendrá gran parte del once titular.

El club azulgrana, que se estrena como campeón de LaLiga este miércoles, llega a Vitoria con el objetivo de alcanzar los 100 puntos al final del campeonato, que pasa por ganar los tres partidos que restan.

El 2-0 del pasado domingo en el clásico del Real Madrid y la celebración posterior dentro y fuera del Spotify Camp Nou, tuvo este lunes su continuidad con la gran rúa de los campeones por las calles de la capital catalana.

Y con el título ya en el zurrón y la mayoría de la plantilla azulgrana pensando en el Mundial, el reto de Hansi Flick será mantener la motivación de sus jugadores en esta recta final de la temporada en la que visita al Alavés y recibe al Betis antes de acabar LaLiga en Mestalla ante el Valencia.

Para medirse al conjunto vasco, el técnico germano cuenta con la baja del atacante Lamine Yamal, quien se lesionó ante el Celta en el bíceps femoral de la pierna izquierda y ya no volverá a vestir la camiseta azulgrana esta temporada.

En cambio, la presencia del defensa danés Andreas Christensen, tras superar una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que le ha tenido los últimos cinco meses apartado de los terrenos de juego, podría ser la gran novedad de la convocatoria.

En cualquier caso, se espera que el Barça presente en Vitoria un once con los menos habituales y con otros futbolistas que necesitan ritmo de competición tras superar una lesión, toda vez que el equipo ya ha cumplido su misión de reeditar el título liguero conquistado la temporada pasada.

- Alineaciones probables:

Alavés: Sivera; Ángel, Jonny, Tenaglia, Parada, Rebbach; Blanco, Ibáñez, Guridi; Toni y Ibrahim.

Barça: Joan García; Kounde, Araujo, Gerard Martín, Balde; De Jong, Casadó, Gavi; Roony, Lewandowski y Rashford.

Estadio: Mendizorroza.

Árbitro: José María Sánchez (Comité Murciano).

Hora: 21.30. EFE

jd/rh/pml/cmm

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EFE

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