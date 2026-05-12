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Tottenham y West Ham se juegan la permanencia en dos jornadas

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Londres, 12 may (EFE).- La lucha por evitar el último puesto de descenso en la Premier League entra en sus dos últimas jornadas con Tottenham Hotspur y West Ham United separados por sólo dos puntos y con todo por decidir después de la salvación matemática del Nottingham Forest esta jornada.

Con Wolverhampton Wanderers y Burnley ya descendidos, el Tottenham ocupa la decimoséptima plaza, la última que garantiza la permanencia, con 38 puntos, mientras que el West Ham de Paco Jémez suma 36.

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Los 'Spurs', cuyo último descenso fue hace cinco décadas, dejaron escapar una oportunidad importante tras empatar ante el Leeds United, que no se jugaba nada, en un partido marcado por la polémica arbitral.

En los últimos minutos, James Maddison cayó dentro del área tras una acción con Lukas Nmecha, pero el árbitro no señaló penalti al considerar que el delantero del Leeds United tocó previamente el balón.

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La jugada aumentó todavía más la frustración del conjunto londinense, que sigue siendo el único equipo de la Premier League al que no le han señalado un penalti esta temporada y cuyo último lanzamiento desde los once metros a favor en liga se remonta a mayo de 2025.

Tras el pinchazo, el calendario tampoco da tregua al Tottenham, que visitarán Stamford Bridge para medirse al Chelsea y cerrarán la temporada en casa contra el Everton.

El duelo ante los 'Blues' tendrá un condicionante añadido, ya que el Chelsea disputará este sábado la final de la FA Cup frente al Manchester City antes de recibir a los 'Spurs', en un encuentro vital para las aspiraciones europeas del Chelsea.

La final de FA Cup aplazó el encuentro de Premier al martes, por lo que el equipo de Roberto De Zerbi llegará conociendo además el resultado del West Ham, que jugará previamente ante el Newcastle United en St James’ Park.

Los 'Hammers', por su parte, llegan tocados después de caer con enorme polémica ante el Arsenal, encuentro en el que lograron empatar en el minuto 96 por medio de Callum Wilson, pero el VAR anuló el tanto tras revisar una posible falta previa sobre David Raya.

La derrota dejó al West Ham al borde del precipicio sin margen de error para las dos últimas jornadas de la temporada en las que se enfrentarán al Newcastle United, como visitante, y recibirán al Leeds United.

El Newcastle ha perdido cinco de sus últimos siete encuentros ligueros como local y el West Ham ya ganó tanto el duelo de ida esta temporada como su última visita a St James’ Park, aunque encadenan tres partidos seguidos sin marcar fuera de casa.

Después de viajar al norte de Inglaterra, el West Ham cerrará la temporada en el London Stadium frente al Leeds United, en una jornada que será unificada.

La situación es clara para ambos clubes donde el Tottenham depende de sí mismo y le basta con igualar los resultados del West Ham en estas dos últimas jornadas para mantenerse en la Premier League. EFE

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