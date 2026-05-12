Espana agencias

Torres pide a Clavijo que se calme y no siga con una teoría "conspiranoide" y "absurda"

Guardar
Google icon

Madrid, 12 may (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha rebatido este martes las acusaciones del presidente canario, Fernando Clavijo, quien ha señalado que el Gobierno ocultó que había contagios de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, y le ha pedido que se calme y abandone una teoría "conspiranoide" y "absolutamente absurda".

Entrevistado en TVE, Clavijo ha considerado que Torres le ataca porque está "contra las cuerdas, arrinconado" tras criticar la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis.

PUBLICIDAD

"Yo no he ocultado absolutamente nada, la ministra de Sanidad ha sido clara: teníamos un caso en Cabo Verde de un ciudadano estadounidense al que se le hizo la prueba, que sale positivo no concluyente; se le hace una segunda y sale negativo; y se bajan del barco los que eran positivos", ha recalcado Torres, recordando que la decisión la toma la Organización Mundial de la Salud

A su juicio, lo que tiene que hacer Clavijo es reconocer que se ha equivocado y pedir perdón a los canarios. "Hay que ser un poquito más humilde y pedir perdón", ha señalado.

PUBLICIDAD

Torres, canario también, ha afirmado que no va a aceptar que diga que no defiende su tierra y ha relatado las diversas reuniones que han tenido en los últimos días, con las máximas autoridades sanitarias, y las 18 llamadas entre ambos dos. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La explosión de una bombona de butano obliga a evacuar un edificio de pisos en Barcelona

Infobae

Las agencias de viajes canarias operan con "máxima normalidad" tras la crisis del Hondius

Infobae

Chaves cree ofensivo que Moreno utilice el accidente de los guardias civiles en la campaña

Infobae

El Gobierno no tiene datos sobre la ausencia de investigación de crímenes del franquismo

Infobae

El Gobierno dice que cuando llegó el crucero no había pacientes positivos ni con síntomas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

Una jueza afea la “discriminación por razón de sexo” de una aseguradora que acusó de fraude a una mujer embarazada por iniciar una baja un día después de entrar a trabajar

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

La ONU advierte a España por la falta de investigación judicial de los crímenes del franquismo: “Estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos”

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

ECONOMÍA

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

El Gobierno activa los seguros agrarios combinados: qué son y cómo benefician al campo español

Sergio Ramos compra el Sevilla FC: el acuerdo con los accionistas y los detalles

La inflación no frena el ocio en bares y restaurantes: tres de cada cuatro jóvenes siguen saliendo igual o más que hace un año

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Salir a fumar en tu horario laboral es totalmente legal, pero no cuenta como tiempo trabajado”

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’