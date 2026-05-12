Torres pide a Clavijo que se calme y no siga con una teoría "conspiranoide" y "absurda"

Madrid, 12 may (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha rebatido este martes las acusaciones del presidente canario, Fernando Clavijo, quien ha señalado que el Gobierno ocultó que había contagios de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, y le ha pedido que se calme y abandone una teoría "conspiranoide" y "absolutamente absurda".

Entrevistado en TVE, Clavijo ha considerado que Torres le ataca porque está "contra las cuerdas, arrinconado" tras criticar la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis.

PUBLICIDAD

"Yo no he ocultado absolutamente nada, la ministra de Sanidad ha sido clara: teníamos un caso en Cabo Verde de un ciudadano estadounidense al que se le hizo la prueba, que sale positivo no concluyente; se le hace una segunda y sale negativo; y se bajan del barco los que eran positivos", ha recalcado Torres, recordando que la decisión la toma la Organización Mundial de la Salud

A su juicio, lo que tiene que hacer Clavijo es reconocer que se ha equivocado y pedir perdón a los canarios. "Hay que ser un poquito más humilde y pedir perdón", ha señalado.

PUBLICIDAD

Torres, canario también, ha afirmado que no va a aceptar que diga que no defiende su tierra y ha relatado las diversas reuniones que han tenido en los últimos días, con las máximas autoridades sanitarias, y las 18 llamadas entre ambos dos. EFE