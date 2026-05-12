Planas defiende un plan de fertilizantes para evitar que su coste encarezca los alimentos

Madrid, 12 may (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este martes un plan de acción sobre los fertilizantes en la Unión Europea (UE) para evitar que se traslade a los precios de los alimentos su coste, que se ha elevado como consecuencia de la guerra en Irán.

Planas ha respondido así, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a preguntas sobre el plan de acción sobre los fertilizantes que presentará previsiblemente la Comisión Europea (CE), el próximo martes.

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Según el ministro, se trata de una cuestión "clave" y de la preocupación "número uno" en la agricultura, sobre todo si prosiguen la guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El ministro ha resaltado el impacto "significativo" que pueden tener los fertilizantes en la producción agroalimentaria y ha detallado que con ocasión del bloqueo de Ormuz se ha bloqueado un 30 % del tráfico y del comercio de urea y de amoniaco, lo que ha supuesto un encarecimiento notable de los fertilizantes nitrogenados.

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España ha reclamado a CE un plan de acción para responder a esta situación, según el ministro, quien ha señalado que esa propuesta debe incidir en aspectos como la compensación para los agricultores, al igual que lo ha hecho el Gobierno español en su decreto de medidas frente al conflicto bélico.

También ha defendido medidas para que la fertilización sea "más eficiente", es decir que se disminuya el uso de los productos fitosanitarios y sobre todo para evitar que la erosión de los suelos "conduzca a una disminución de la producción alimentaria" o a la "elevación de precios", que también encarecería los alimentos.

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"Estamos atacando a la raíz para evitar que se produzca un incremento de precios para los ciudadanos", según Planas.

Además, ha reivindicado "instrumentos" para conseguir "desvincular la producción de los fertilizantes de la utilización del petróleo o del gas, en definitiva de los combustibles fósiles que constituyen hoy el elemento fundamental para conseguir la producción de estos elementos de fertilización".

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"Si lo hemos conseguido en energía, lo tendremos en conseguir en la fertilización. Pero como digo, estamos aún muy lejos para conseguirlo. No disponemos de productos de carácter biológico", ha concluido. EFE