La Fiscalía dice que es pronto para determinar la causa de la muerte de los dos agentes

Granada, 12 may (EFE).- La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha indicado este martes que la investigación sobre la muerte de dos guardias civiles en una intervención contra el narcotráfico frente a la costa de Huelva está en fase inicial, por lo que no es posible aún determinar la causa.

Tárrago, que participa en unas jornadas de fiscales andaluces sobre violencia machista, ha señalado, al ser preguntada por los periodistas sobre si lo ocurrido sería un accidente laboral o un siniestro con responsabilidades para la administración por una supuesta falta de medios, que sería "muy atrevido" por su parte aventurar una causa al inicio de la investigación.

PUBLICIDAD

"Estamos ahora en el momento de lamentar la muerte de estos dos guardias civiles y están investigando cómo se desarrollaron los hechos y, por tanto, sería muy atrevido por mi parte determinar la causa y cómo sucedieron" los hechos, ha incidido tras explicar que ha estado en contacto con el director adjunto operativo de la Guardia Civil y el general de la zona de Andalucía.

La fiscal ha indicado que "no se descarta absolutamente nada porque están al inicio de la investigación" y, por lo tanto, no pueden determinar aún la causa.

PUBLICIDAD

Dos juzgados de Huelva y Jerez de la Frontera (Cádiz) han abierto ya diligencias por la muerte de estos agentes en el choque ocurrido el viernes de dos embarcaciones de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha a 80 millas (unos 148 kilómetros) de la costa onubense. EFE