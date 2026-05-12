Gobierno no dará "ni un paso atrás" contra el narcotráfico tras la muerte de dos agentes

Madrid, 12 may (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que el Ejecutivo no dará "ni un paso atrás" en la lucha contra el narcotráfico y en la protección de "quienes cada día arriesgan su vida" en ella, tras la muerte el pasado viernes de dos guardias civiles en una intervención frente a la costa de Huelva.

Saiz ha comenzado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes con unas palabras de pésame a los familiares y amigos de los dos guardias civiles fallecidos: "Espero y deseo que los otros dos agentes que resultaron heridos en esta operación tengan una pronta recuperación", ha señalado.

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A continuación, la portavoz ha ratificado "de manera contundente" el compromiso del Gobierno en la lucha contra el tráfico de drogas, que tiene su reflejo en el refuerzo desde 2018 de los medios personales, materiales y tecnológicos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Ha recalcado que, durante estos años, se han incrementado los efectivos destinados a combatir las redes criminales, se han intensificado las operaciones contra narcotráfico y se han mejorado los recursos de vigilancia marítima y de coordinación policial.

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En concreto, se han llevado a cabo 45.000 operaciones con más de 30.000 detenidos y se ha acometido un incremento del 20 % de efectivos con 20 nuevas embarcaciones en la zona del Campo de Gibraltar.

"No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la seguridad, de la legalidad y de la protección de quienes cada día arriesgan su vida para garantizarla", ha asegurado.

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Cuestionada por la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el funeral de los agentes fallecidos, Saiz ha aclarado que este se encontraba "al frente de la emergencia" del hantavirus, pero sí acudió a la ceremonia la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

Saiz ha insistido en querer "honrar la memoria" de los agentes fallecidos: "Lo que no va a hacer nunca el Gobierno es instrumentalizar políticamente el dolor", ha sentenciado.

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La portavoz ha extendido su pésame también a los familiares y amigos de otro guardia civil fallecido este fin de semana, en este caso por un infarto en Granadilla de Abona (Tenerife) durante el operativo de desembarco de los pasajeros del buque afectado por el brote de hantavirus.

Unas palabras de las que se ha hecho eco también la ministra de Sanidad, Mónica García, en la misma rueda de prensa: "Todo nuestro cariño, como siempre, y reconocimiento a sus familias, sus compañeros y a toda la Guardia Civil", ha subrayado. EFE

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