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Gerard Encuentra: "No vale hacer quinielas con los otros equipos"

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Lleida, 12 may (EFE).- El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, afirmó este martes que los ilerdenses no deben "hacer quinielas con los otros equipos" que se encuentran en la lucha por la permanencia, pues tienen que centrarse en ellos mismos.

Los catalanes afrontan el partido de este miércoles a domicilio ante el Río Breogán (19.00 horas) "con la mentalidad de sumar una victoria" que prácticamente sellaría la continuidad del Lleida en la Liga Endesa una temporada más.

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El técnico ilerdense no ha dudado en declarar que habría firmado llegar a estas alturas del curso con el balance de once victorias y diecinueve derrotas: "Todo lo que sea estar fuera del descenso y depender de sí mismo es positivo".

A pesar del importante triunfo logrado el pasado domingo frente al Surne Bilbao (91-80), Encuentra prefiere mantener "los pies en el suelo".

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"Entiendo la alegría que supone una victoria, pero desde dentro estamos centrados en trabajar", añadió Encuentra, quien catalogó de "difícil" el choque contra los gallegos, que, con cuatro victorias de margen sobre el descenso a falta de cuatro jornadas, se encuentran virtualmente salvados. "Ahora mismo juegan sin la presión del descenso y juegan más liberados", expresó.

Además, el técnico del cuadro catalán destacó el rendimiento del Río Breogán en el rebote defensivo, su ritmo y el acierto desde el perímetro. De este modo, los ilerdenses deberán hacer hincapié en estos aspectos, especialmente en el "balance defensivo", según Encuentra. EFE

pbl/gmh/cmm

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EFE

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