Flick confirma su renovación: “Estoy contento por la confianza que me ha dado el club”

Sant Joan Despí (Barcelona), 12 may (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confirmó este martes que renovará con el club azulgrana hasta 2028, con un año más opcional, y se mostró agradecido a la entidad por la confianza que le está dando.

“Estoy muy agradecido al club por poder entrenar hasta 2028. El club tendrá el derecho de pararlo, yo también. Ya se hablará de ese año opcional. En los últimos días, me ha quedado claro que estoy en el lugar adecuado. Ahora hay que trabajar más duro, alcanzar el mejor nivel y conseguir títulos. Todos tienen ese sueño de ganar la ‘Champions’ y lo volveremos a intentar”, aseguró.

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El técnico alemán hizo estas declaraciones en la previa del partido de LaLiga frente al Alavés, después de que el lunes varias informaciones avanzaran que había llegado a un acuerdo verbal para renovar con la entidad catalana, que todavía no lo ha hecho oficial. EFE

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