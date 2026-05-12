El fiscal contrapone el fraude fiscal de los Pujol con el discurso de "España nos roba"

San Fernando de Henares (Madrid), 12 may (EFE).- El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha confrontado el "discurso público de Espanya ens roba (España nos roba)" mantenido durante años en Cataluña con el fraude fiscal de los Pujol, a quienes ha reprochado que eludieran su obligación de pagar impuestos que sirven para sufragar "colegios, hospitales y servicios públicos".

En sus informes finales ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol por la fortuna oculta en Andorra, Bermejo ha arremetido contra el intento de las defensas de presentar el caso como un "ataque a Cataluña y un juicio político", esgrimiendo las maniobras de la llamada "policía patriótica".

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Asimismo, ha pedido al tribunal que valore las pruebas del juicio en el "contexto" de los delitos de corrupción, que tienen lugar "en el ámbito de una omertá interesada y buscada", lo que explica a su parecer que ninguno de los empresarios que han declarado en el juicio haya explicado el origen de las facturas millonarias sin soporte documental pagadas al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. EFE