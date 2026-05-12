Bélgica busca naturalizar a hispano-italiano Fernández-Pardo para el Mundial, según prensa

Bruselas, 12 may (EFE).- La Federación de Bélgica trabaja para naturalizar al delantero hispano-italiano del Lille con pasaporte belga Matías Fernández-Pardo para el Mundial 2026 ante la sequía goleadora de sus atacantes, informa este martes el diario Nieuwsblad.

El jugador de 21 años, nacido en Bruselas y formado en Bélgica, había jugado en las categorías inferiores de la selección belga, pero no ha debutado con la absoluta.

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Según el citado diario flamenco, el futbolista tenía pensado esperar a la llamada de España, pero habría cambiado de opinión con el Mundial a la vista y estaría dispuesto a lucir la camiseta de los 'Diablos Rojos'.

La federación "intenta ultimar los trámites administrativos" para recrutarle antes de que el viernes se anuncie la lista de convocados para el torneo de Estados Unidos, México y Canadá, que deberá cerrarse de forma definitiva el 1 de junio.

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El extremo ha ido moviéndose hacia el centro del ataque en el Lille, donde llegó en 2024 proveniente del Gante, y suma cinco goles y dos asistencias en diez partidos.

Fernández-Pardo podría reforzar a una selección de Bélgica con poca pólvora en el centro del ataque, pues su referencia ofensiva durante los últimos años, Romelu Lukaku, de 32 años, no ha jugado más de 20 minutos en un partido esta temporada con el Nápoles.

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Tampoco Loïs Openda, de 26 años, es titular en el Juventus y sólo ha marcado dos goles en Italia, mientras que Roméo Vermant, de 22 años, ha perdido su puesto de titular en el Brujas, y Michy Batshuayi, de 32 años, no juega desde diciembre con el Eintracht Francfort alemán.

Lucas Stassin sí tiene un puesto fijo en el ataque del Saint-Étienne francés, como también lo tiene Hugo Cuypers en el Chicago Fire estadounidense, pero ambos equipos son de segundo nivel, por lo que el seleccionador, Rudi García, no tiene ningún atacante de primer rango bien rodado esta temporada.

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Bélgica competirá en el Grupo G del Mundial que se disputa del 11 de junio al 19 de julio. Sus rivales serán Egipto, Irán y Nueva Zelanda. EFE