Espana agencias

Bélgica busca naturalizar a hispano-italiano Fernández-Pardo para el Mundial, según prensa

Guardar
Google icon

Bruselas, 12 may (EFE).- La Federación de Bélgica trabaja para naturalizar al delantero hispano-italiano del Lille con pasaporte belga Matías Fernández-Pardo para el Mundial 2026 ante la sequía goleadora de sus atacantes, informa este martes el diario Nieuwsblad.

El jugador de 21 años, nacido en Bruselas y formado en Bélgica, había jugado en las categorías inferiores de la selección belga, pero no ha debutado con la absoluta.

PUBLICIDAD

Según el citado diario flamenco, el futbolista tenía pensado esperar a la llamada de España, pero habría cambiado de opinión con el Mundial a la vista y estaría dispuesto a lucir la camiseta de los 'Diablos Rojos'.

La federación "intenta ultimar los trámites administrativos" para recrutarle antes de que el viernes se anuncie la lista de convocados para el torneo de Estados Unidos, México y Canadá, que deberá cerrarse de forma definitiva el 1 de junio.

PUBLICIDAD

El extremo ha ido moviéndose hacia el centro del ataque en el Lille, donde llegó en 2024 proveniente del Gante, y suma cinco goles y dos asistencias en diez partidos.

Fernández-Pardo podría reforzar a una selección de Bélgica con poca pólvora en el centro del ataque, pues su referencia ofensiva durante los últimos años, Romelu Lukaku, de 32 años, no ha jugado más de 20 minutos en un partido esta temporada con el Nápoles.

Tampoco Loïs Openda, de 26 años, es titular en el Juventus y sólo ha marcado dos goles en Italia, mientras que Roméo Vermant, de 22 años, ha perdido su puesto de titular en el Brujas, y Michy Batshuayi, de 32 años, no juega desde diciembre con el Eintracht Francfort alemán.

Lucas Stassin sí tiene un puesto fijo en el ataque del Saint-Étienne francés, como también lo tiene Hugo Cuypers en el Chicago Fire estadounidense, pero ambos equipos son de segundo nivel, por lo que el seleccionador, Rudi García, no tiene ningún atacante de primer rango bien rodado esta temporada.

Bélgica competirá en el Grupo G del Mundial que se disputa del 11 de junio al 19 de julio. Sus rivales serán Egipto, Irán y Nueva Zelanda. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fiscal contrapone el fraude fiscal de los Pujol con el discurso de "España nos roba"

Infobae

El uso de la alta velocidad bajó un 21,3 % hsata marzo por Adamuz y cortes en las vías

Infobae

Tony Leung: "Al rodar 'El amigo silencioso' vi que humanos y plantas no se diferencian"

Infobae

La Policía resuelve 41 robos de relojes de lujo y detiene a 34 ladrones desde enero

Infobae

El agua ante el 17M: un desafío estructural que las lluvias no logran despejar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

Un fugitivo húngaro condenado por delitos sexuales es detenido en España tras una pista ciudadana en la web de los más buscados de la UE

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

El Supremo expulsa del Ejército de Tierra a un oficial que agredió a una soldado de rango inferior por tocarle el brazo

Abogados mutualistas piden una “solución urgente” para poder cobrar su pensión en la Seguridad Social: “En el mejor de los casos llego a 400 euros”

ECONOMÍA

El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras una caída del 1,2% en una jornada que arranca en rojo en las bolsas europeas

El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras una caída del 1,2% en una jornada que arranca en rojo en las bolsas europeas

Los madrileños piden más vivienda, pero también transporte, servicios y sanidad: las prioridades de los nuevos barrios

El Tribunal Supremo lo confirma: tener un infarto mientras teletrabajas se considera accidente laboral

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’