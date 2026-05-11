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Yolanda Díaz acusa al PP de usar la crisis del hantavirus para "golpear al Gobierno"

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Madrid, 11 may (EFE).- La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Ejecutivo de coalición, Yolanda Díaz, ha acusado al PP de usar la crisis del hantavirus para "golpear al Gobierno" y ha pedido "tranquilidad" a la ciudadanía tras la llegada a Canarias del crucero con un brote porque, según ha afirmado, estamos "en buenas manos".

"No voy a entrar a las críticas de la oposición. Como siempre, hacen lo mismo. Lejos de remar a favor de su país y de los profesionales, entienden cualquier crisis como un vector para golpear al Gobierno", ha dicho Díaz preguntada por los reproches del PP al Gobierno sobre la crisis del crucero con hantavirus.

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En declaraciones a los medios al visitar la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, Díaz ha pedido al PP "un poco de cordura" y ha acusado al líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, de caer en la "estrategia de Vox de destrozar las instituciones".

Además, ha señalado que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, "ha quedado retratado" con sus críticas y cuestionamientos sobre la gestión de la llegada del crucero a Tenerife, donde fondeó el pasado domingo para desalojar y trasladar desde allí a buena parte de los pasajeros y tripulantes.

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Díaz ha asegurado que el Gobierno "está especializado en gestionar crisis" y ha pedido tranquilidad a la ciudadanía porque, según ha subrayado, "estamos en buenas manos", al contar en esta ocasión además con el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud.

"Tranquilidad y serenidad porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer", ha insistido.

Por otra parte, el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Fernández Rubiño, y la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, han destacado en una rueda de prensa conjunta de la coalición Sumar la gestión "ejemplar" e "impecable" del Gobierno, y concretamente del Ministerio de Sanidad, y han criticado al PP por querer poner "palos en la rueda".

"El PP fantaseaba con que la gestión de este de este asunto, de esta de la crisis del hantavirus, se pareciera en algo a los espectáculos bochornosos que ellos dieron con la dana o dieron con los incendios en España", ha dicho Rubiño.

En otra rueda de prensa, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha felicitado el trabajo de todos los "servidores públicos" en la gestión de la llegada del crucero a Canarias y ha dirigido sus críticas también hacia el PP y Clavijo, en su caso de forma implícita.

"No es de extrañar que quienes quieren acabar con nuestra sanidad pública hayan sido precisamente los que más empeño han puesto en tratar de convertir esta situación en una batalla en el fango mediático. Además, con altitudes terraplanistas y absolutamente vergonzosas", ha declarado. EFE

(video)

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EFE

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