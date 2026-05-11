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San Fernando (Cádiz) celebrará un congreso sobre la figura y legado de Camarón

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Cádiz, 11 may (EFE).- El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) celebrará los próximos 29 y 30 de mayo un congreso dedicado a la vida, la obra y el legado universal de Camarón de La Isla con motivo del 75 aniversario de su nacimiento, dentro de la programación impulsada por el consistorio isleño durante el denominado Año Camarón.

El congreso se desarrollará en el Centro de Interpretación de Camarón y reunirá a investigadores, artistas, periodistas, docentes y especialistas del flamenco para analizar la dimensión artística, cultural, educativa e institucional del cantaor, según ha informado este lunes el Ayuntamiento en un comunicado.

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La programación se estructurará en torno a cuatro áreas principales: institucional, académica, pedagógica y artística.

Entre otros aspectos, abordará la evolución del flamenco hasta su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el auge de los estudios universitarios sobre este arte y la presencia creciente del flamenco en el ámbito educativo.

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El apartado artístico prestará especial atención al impacto de 'La Leyenda del Tiempo', considerado uno de los discos más influyentes del flamenco contemporáneo, así como a la relación de Camarón con Paco de Lucía y a la influencia de su legado en nuevas generaciones de artistas.

Entre los participantes figuran nombres como Juan José Téllez, Faustino Núñez, Cristina Cruces, José María Velázquez-Gaztelu, Paco Cepero, Alejandro Luque, David Palomar y Argentina, además de familiares, biógrafos y representantes de peñas y cátedras de flamencología.

El programa incluirá también actuaciones flamencas en directo a cargo de Trini de La Isla y Jesús Castilla, así como mesas redondas sobre la evolución artística de Camarón y el papel del flamenco en la educación.

La iniciativa forma parte de la programación diseñada por el Ayuntamiento isleño para conmemorar el 75 aniversario del nacimiento del artista, que incluye además un concierto homenaje previsto en San Fernando el próximo mes de julio, la creación de los Premios Camarón en otoño y un espectáculo con destacados artistas programado para diciembre en el Movistar Arena. EFE

pec/fs/mcm

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EFE

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