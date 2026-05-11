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Piden 26 años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a las dos hijas de su pareja

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Alicante, 11 may (EFE).- Un hombre será juzgado este martes por agredir sexualmente a las dos hijas, de 9 y 11 años, de su entonces pareja sentimental aprovechando los momentos en los que se quedaba a solas con ellas, por lo que la Fiscalía ha pedido 26 años de prisión, ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

Según el relato del Ministerio Público, los hechos comenzaron en 2012, cuando las menores convivían con el procesado, que estaba casado con su madre, con el que mantenían "una relación de confianza y superioridad similar a la de un padre con sus hijas".

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El encausado aprovechaba, presuntamente, los momentos en los que se encontraba solo con cada una de las menores para mantener relaciones sexuales y abusar de ellas, unos hechos que se prolongaron durante años y generaron trastornos y afecciones emocionales en las menores.

La Fiscalía ha solicitado inicialmente una pena de prisión de 26 años por dos delitos continuados de abuso sexual a menor con prevalimiento para el varón. El juicio se celebrará este martes a las 11:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante. EFE

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