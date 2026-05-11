Nerea Miralles destaca la labor de los clubes para potenciar la selección de fútbol playa

Rafael Peña

Ceuta, 11 may (EFE).- Nerea Miralles, integrante de la preselección del combinado nacional femenino de fútbol playa, ha asegurado que España debe "aspirar a todo" este año para seguir liderando la clasificación mundial, para lo cual ha destacado la labor que se hace en los clubes para "fortalecer" la liga española.

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Nerea Miralles García (Melilla, 2001) es una de las jugadoras que forman parte de la lista de veinte jugadoras ofrecida por el seleccionador Sidi Omar para la concentración del 15 al 19 de mayo en Málaga, de la que saldrá una convocatoria definitiva de catorce.

"Es muy importante estar en la lista y lo daré todo para intentar defender a España en la primera cita importante del año", ha dicho en una entrevista con EFE la jugadora que milita en el Camoens de Ceuta, del grupo 3 de la Segunda División de fútbol sala.

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"España lidera la clasificación mundial porque se hacen las cosas muy bien. Es cierto que Portugal ha ido avanzando, pero nosotras creo que estamos un escalón por encima de ellas y siempre tenemos el convencimiento de querer ganar todos los títulos. A nivel mundial Brasil será también una de nuestras peores enemigas", ha relatado.

La melillense, que desde enero de 2025 está afincada en Ceuta, ha reconocido que estar entre las mejores en España es "muy difícil" porque por el "nivel tan alto, hay que dar el máximo en cada entrenamiento y no guardarte nada" al entrenar "con jugadoras que son las mejores del mundo como Andrea Mirón o Laura Gallego, lo que es muy bonito por compartir vestuario y experiencias con ellas".

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"Hay jugadoras de muchos equipos, lo cual siempre es bueno, muchas de ellas repiten y el hecho de contar con estos clubes hace que muchas niñas se animen", ha puntualizado en alusión a la cita está integrada por jugadoras del ATM Melilla, Barcelona BS, Real Murcia, Torredembarra, Higicontrol, Mazarrón Féminas, AD Polideportivo Aguadulce, Racing de Santander, Barriada La Playa, CFF Mvrgi, Almería, Camoens de Ceuta y CF Intercity.

"Tendré nervios, pero los deberé dejar fuera de la arena para ganarme la confianza del seleccionador, lo cual ya sería un auténtico logro y un sueño cumplido, lo cual se lo dedicaría a mi familia y a mis amigos", ha afirmado.

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España se proclamó campeón de la 'Women's Euro' en 2022 y 2023 y es la única que ha estado presente en el podio de las cinco ediciones disputadas hasta la fecha, por lo que consideró que para la fase regular de la 'Women's Euro Beach Soccer League 2026', que se disputará en El Puerto de Santa María (Cádiz) del 20 al 24 de mayo, tienen "la ventaja de jugar en casa" aunque ante "rivales competitivos que quieren ganar" a España.

En la primera fase de este torneo, la selección nacional se enfrentará a Ucrania, Suiza, República Checa e Inglaterra, sobre lo que dijo que afrontará esta primera parte de la competición "con la idea de estar en la Superfinal que se disputará en Viareggio (Italia) en septiembre".

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La gala 'Beach Soccer Stars' contará, entre otras, con las internacionales Andrea Mirón y Adriana Manau entre las nominadas a mejor jugadora, por lo que la melillense ha subrayado que "eso demuestra el potencial de España".

Miralles militará este próximo año en la playa en el cordobés Pozoalbense, del que dijo que "tiene un buen equipo" y que están "capacitadas para ganar todo aunque no hay nada fácil, sólo hay que tener confianza y hacer las cosas" como sabe hacerla esta formación.

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También se ha referido a su temporada actual con el Camoens, con el que lleva nueve goles en veintisiete partidos jugando como ala. "Hemos hecho una campaña muy buena, hemos callado muchas bocas y a nivel personal estoy muy contenta, por lo que espero renovar ya que me siento como en casa", ha afirmado. EFE

(foto)

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