Espana agencias

Mbappé entrena en el día libre a la plantilla tras ausentarse en el clásico

Guardar
Google icon

Madrid, 11 may (EFE).- El francés Kylian Mbappé acudió este lunes a la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas, a pesar de que Álvaro Arbeloa dio libre a la plantilla, para trabajar en la recuperación de las molestias físicas que le han hecho perderse los dos últimos encuentros, el más reciente, el clásico del domingo.

El Real Madrid perdió 2-0 en el Camp Nou y certificó su adiós al título de Liga, con el que cierra una temporada sin títulos. Confirmación que era cuestión de tiempo y que se perdió Mbappé.

PUBLICIDAD

El francés apuntaba a volver, tras completar con el grupo el entrenamiento del viernes, pero el sábado notó unas molestias en la parte final del trabajo de campo y decidió no arriesgar.

Horas antes del clásico se confirmó su baja tras unos días en los que la polémica rodeó su figura, al viajar a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación.

PUBLICIDAD

Se ausentó de la dinámica de equipo y su viaje se hizo público, lo que valió críticas que aumentaron al no poder jugar el clásico. Y durante el mismo, ya que Mbappé publicó una fotografía de apoyo al equipo en sus redes sociales cuando el marcador reflejaba el 2-0 favorable al FC Barcelona.

Tras esto, Arbeloa no confirmó en rueda de prensa que el galo vaya a volver a jugar esta temporada, en la que restan tres partidos de Liga.

“Quedan dos semanas y habrá que ver cómo evoluciona de las molestias para ver si puede jugar o no”, dijo en rueda de prensa.

De momento, el francés siguió trabajando en su recuperación, al acudir a la Ciudad Deportiva este lunes a ejercitarse en el día libre a la plantilla tras la derrota en el clásico.

A Mbappé le queda un objetivo por cerrar esta temporada. Menor, individual, pero un objetivo. Acabar como máximo goleador de la Liga. Algo que parecía tener encaminado con sus 24 goles, pero sus ausencias y el buen estado de forma del kosovar Vedat Muriqi en el Mallorca, que marcó el fin de semana y suma 22 tantos, hace peligrar este honor.

Por ello, Mbappé apura en su recuperación, con el partido ante el Real Oviedo el domingo en el Santiago Bernabéu como primera prueba de su podrá volver a jugar o no esta temporada.

Un partido que, además, será un plebiscito a los jugadores por parte de la afición tras cerrar la temporada en blanco EFE

omb/og

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vox descarta la abstención si Juanma Moreno roza la mayoría absoluta en Andalucía pero no la logra

Vox descarta la abstención si Juanma Moreno roza la mayoría absoluta en Andalucía pero no la logra

Díaz, sobre la polémica de Clavijo con las ratas en el buque: "Ha quedado retratado"

Díaz, sobre la polémica de Clavijo con las ratas en el buque: "Ha quedado retratado"

El 72 % de los mayores de 65 años con limitaciones en su vida no recibe cuidados públicos

Infobae

La Audiencia de Madrid devuelve al juzgado de Móstoles la pieza separada del caso ITV sobre la responsabilidad civil

La Audiencia de Madrid devuelve al juzgado de Móstoles la pieza separada del caso ITV sobre la responsabilidad civil

La mujer aislada en el Clínic sigue asintomática y espera otra PCR el sábado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

ECONOMÍA

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada en la oferta de Atrys sobre Aspy

Lucía Menéndez, abogada: “Un abogado de oficio no significa que sea malo ni gratis”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de mayo

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona