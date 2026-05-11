Los Mossos identifican a 45 personas vinculadas a la reventa de entradas para el Clásico

Barcelona, 11 may (EFE).- Los Mossos d'Esquadra identificaron anoche a 45 personas relacionadas con posibles actividades de reventa ilegal de entradas en los alrededores del Spotify Camp Nou para el clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, en el que los azulgrana ganaron su segunda Liga consecutiva.

Según han informado hoy fuentes policiales, con motivo del partido, en el que el Barça se impuso por 2 a 0 al Real Madrid y se alzó con su 29.º título de Liga, los Mossos desplegaron ayer un dispositivo específico conjunto, con la presencia de miembros de su unidad de policía administrativa y de agentes de paisano, para prevenir y detectar la reventa ilegal de entradas en los alrededores del estadio barcelonista.

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Este dispositivo permitió identificar a 45 personas relacionadas con posibles actividades de reventa e interponer cuatro denuncias administrativas.

Asimismo, en el dispositivo establecido para garantizar la seguridad con motivo del partido, los Mossos interpusieron siete denuncias administrativas por posesión de sustancias estupefacientes y por tenencia de armas prohibidas.

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También se pusieron cuatro denuncias por uso de simbología prohibida, por introducción o tenencia de bengalas y por falsificación de entrada.

Paralelamente, según los Mossos, el club azulgrana expulsó a 25 personas del recinto por distintos incumplimientos de la normativa interna del estadio.

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Una vez finalizado el partido, la celebración ciudadana por el título de liga se trasladó a la plaza de Catalunya -la cercana fuente de Canaletes, en las Ramblas, lugar habitual de este tipo de festejos, está en obras-, que se desarrolló sin incidentes destacados ni detenciones, según los Mossos.

No obstante, según los Mossos, se identificó a cuatro personas, en una actuación policial preventiva y de control del espacio público. EFE

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