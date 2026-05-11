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Las Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid arrancan con récord de 18.570 inscritos

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Madrid, 11 may (EFE).- Las Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid, que celebrarán su edición 49 el 25 de abril de 2027 con las distancias de maratón y medio maratón, han arrancado a ritmo de récord las inscripciones puesto que 18.570 participantes de este 2026 han confirmado su asistencia el año que viene tras finalizar el plazo de dorsales preferentes.

En los primeros cinco días de inscripción, reservados únicamente a los que corrieron el año pasado (la llamada Fase Fidelidad), 18.570 corredores han confirmado su plaza para disfrutar de las calles de Madrid el 25 de abril del próximo año.

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De esa cifra de participantes, 5.648 son los inscritos en maratón mientras que 12.922 se han decantado por los 21 kilómetros y 97 metros. Nunca en los primeros cinco días desde la apertura de inscripción se había conseguido una cota tan alta, lo que anticipa una gran demanda en próximas fases, según informa la organización.

Hasta el 13 de mayo estará activa la Fase Preferente, sólo para los más de ocho mil corredores que se quedaron en la lista de espera en 2026. Tras ellos llegará la Fase General, desde el 14 de mayo y hasta agotar los 47.000 dorsales (30.000 en media maratón, 17.000 en maratón) previstos para la próxima edición de la carrera.

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Las Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid son el evento de atletismo de un solo día más multitudinario de España. EFE

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EFE

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