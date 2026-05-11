Londres, 11 may (EFE).- La central española Laia Codina abandonará el Arsenal a final de temporada cuando acabe su contrato con el club inglés.

Codina llegó al Arsenal en el verano de 2023 procedente del Barcelona y desde entonces ha participado en 58 encuentros con las 'Gunners' y ha anotado cuatro goles.

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La española de 26 años se marcha con un palmarés que incluye una Copa de la Liga, una Women's Champions League y la FIFA Women's Champions Cup.

"Todo el Arsenal agradece a Laia sus esfuerzos durante su tiempo aquí y le deseamos lo mejor en sus siguiente capítulo", dijo el Arsenal en un comunicado.

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Codina es internacional con España desde 2022 y ha disputado 26 encuentros con la selección además de haber ganado el Mundial de 2023 y la Liga de Naciones un año después. EFE