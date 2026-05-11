La lucha por el ascenso directo y el playoff; una batalla sin tregua en LALIGA Hypermotion

Madrid, 11 may (EFE).- Tres jornadas; eso es lo que le queda por disputar a LALIGA Hypermotion, en la que de momento nadie ha confirmado el ascenso y habrá que esperar a última hora para conocer el desenlace, con hasta ocho conjuntos con opciones y en forma, pues ninguno ha sufrido dos derrotas seguidas en las dos últimas fechas del calendario.

De todos ellos quien mejor lo tiene es el Racing de Santander, primero con 75 puntos, cuatro más que sus dos inmediatos perseguidores y con un posible desempate ganado a ambos. Los cántabros podrían subir la próxima jornada si ganan en casa al Valladolid y el Deportivo de La Coruña o el Almería pierden como locales contra el Andorra o la UD Las Palmas respectivamente. De no ser así su ascenso sería matemático si los otros no ganan todo; siendo el Málaga y el Cádiz sus siguientes rivales tras los vallisoletanos.

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Más igualada está la lucha por detrás entre el Deportivo de La Coruña y el Almería. Ambos afrontan el esprint decisivo acumulando 71 puntos, con el desempate favorable a los gallegos tras igualar en el duelo directo en Riazor y ganar como visitantes. Si hacen ante el Andorra, el Valladolid y la UD Las Palmas lo mismo que los rojiblancos contra estos últimos, el Sporting y también el Valladolid, sumando ambos los puntos suficientes para ascender, estarán en Primera. En cambio, cualquier tropiezo le abriría las puertas al bando almeriense. Los dos podrían incluso superar también al Racing el caso de descalabro del líder de aquí al final.

Por detrás de todos, las posibilidades de ascenso directo existen, pero son más remotas, para el Málaga y la UD Las Palmas al atesorar 66 puntos. A los andaluces podría valerles con ganar dos partidos de tres contra el Ceuta, el Racing y el Zaragoza si sus antecesores hacen pleno de derrotas y los canarios además de ganar al Deportivo y al Almería acaban sumando los mismos puntos o menos que ellos, para lo que habría que tener en cuenta el choque de estos contra el Zaragoza. Por tanto las opciones de los de Luis García son difíciles, pero también existen. Todo ello sin meterse en triples, cuádruples y hasta quíntuples empates; que podrían llegar a darse con el Castellón.

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De hecho hasta el octavo clasificado puede aún llegar a LALIGA EA Sports, aunque las certezas de los castellonenses, el Eibar y el Burgos son muy pocas y su objetivo es más el clasificarse para el playoff, donde la batalla también se antoja interesantísima porque a día de hoy solo tiene asegurada su presencia el Racing.

El Castellón solo podría subir directo si gana todo y el Deportivo, el Almería, el Málaga y la UD Las Palmas no superan los 74 puntos con los que se quedaría; ya que a priori, y a falta de lo que falta por disputar, su posición en posibles desempates es bastante ventajosa por su buen desempeño en los cara a cara directos. En el caso del Eibar y el Burgos, séptimo y octavo con 64 y 63, solo les vale sumar nueve de nueve y esperar varias carambolas.

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De esta manera, la suya es la batalla por el playoff, a la que se suman el Córdoba y el Andorra. Los del Principado, que deben jugar contra Deportivo, Ceuta y Burgos, tienen muy pocas posibilidades. Los andaluces que, inmersos en una dinámica de seis triunfos seguidos que es la mejor de la categoría en la actualidad, adeudan duelos frente al Albacete, el Eibar y el Huesca; alguna más. EFE