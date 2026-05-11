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El Valencia, entre la amplia mayoría de triunfos locales en el quinto y el aviso de 2024

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Valencia, 11 may (EFE).- El Valencia Basket afrontará este domingo el quinto en el Roig Arena y último encuentro de la serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos después de que una amplia mayoría de los equipos locales hayan aprovechado el factor pista para ganar y acceder a la Final a Cuatro pero también con el aviso de 2024, en el que dos visitantes lograron romper esa estadística.

Desde que en la temporada 2008-09 se estableciera este formato de cuartos de final al mejor de cinco partido, 23 de las 67 eliminatorias acabadas hasta ahora, incluidas las otras tres de esta campaña, han necesitado de un partido final de desempate para decidir su ganador.

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En 21 ocasiones, es decir en un 91% de los casos, el equipo que tenía ventaja de pista ganó el partido final ante su público y desniveló la eliminatoria a su favor.

Los dos únicos casos en los que un equipo sin ventaja de pista logró certificar su clasificación para la Final a Cuatro en el quinto encuentro de la serie como visitante se dieron en la campaña 2023-24 con el Fenerbahce y el Olympiacos como protagonistas.

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El equipo turco, liderado por Nick Calathes, se impuso por un apretadísimo 79-80 en la cancha del AS Mónaco en ese quinto choque; mientras que el Olympiacos venció en la pista del Barcelona por un ajustado 59-63 para acceder a las semifinales del torneo.

La primera eliminatoria que necesitó un quinto encuentro para decidirse la protagonizaron en la campaña 2008-09 el Barcelona y el Baskonia y el equipo catalán se hizo fuerte en el Palau Blaugrana para firmar el 3-2. Las últimas llegaron en el pasado ejercicio 24-25, en el que el Panathinaikos se impuso al Efes y el Mónaco al Barcelona por ese mismo marcador global.

De las 23 eliminatorias que han necesitado un quinto partido hasta ahora, solo siete comenzaron con un 2-0 y los equipos sin ventaja de pista lograron igualar esos dos triunfos. El Valencia ha igualado ya un hito, el que consiguió el Real Madrid en la campaña 2022-23, en la que tras dejar escapar ante el Partizan los dos primeros partidos en su casa, ganó los dos partidos de Belgrado, forzó el quinto y lo ganó.

El equipo valenciano ya protagonizó uno de los quintos partidos que se han disputado hasta ahora en la fue su primera y hasta ahora única experiencia en los cuartos de final de la Euroliga. Fue en la campaña 2010-11 y aunque forzó el choque de desempate ante el Real Madrid pero cayó 71-65 y se quedó a las puertas de la final. EFE

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