El Supremo rechaza la libertad de Koldo solicitada por su defensa al final del juicio porque persiste el riesgo de fuga

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de libertad provisional realizada por la defensa de Koldo García el último día del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, al entender que continúa el riesgo de fuga.

En un auto recogido por Europa Press, los magistrados que juzgaron a Koldo, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al empresario Víctor de Aldama consideran que "no se advierte ninguna modificación en las circunstancias valoradas en su momento para acordar la medida cautelar que permitan amparar la pretensión deducida, particularmente, por la desaparición del riesgo de fuga".

PUBLICIDAD

A ello añaden que, una vez concluido el juicio, el tribunal se encuentra "en los inicios de una deliberación, compleja, que exige un examen detallado de la causa".

Fue la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, la que reclamó el pasado 6 de mayo, en su informe final, la libertad del exasesor de Ábalos, argumentando que no existe riesgo de fuga después del juicio y que hay "agravio comparativo" con Aldama, el único de los tres acusados que está libre.

PUBLICIDAD

"Koldo no decidía absolutamente nada, no solo en los contratos de mascarillas. Su papel era llevar la agenda del ministro y hacerle favores, ser su asesor personal", defendió la defensa de Koldo, que permanece en prisión provisional como Ábalos desde el pasado noviembre, ambos en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

En contra, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares encabezadas por el PP se opusieron a la petición de Koldo e incidieron en que el riesgo persiste, sobre todo cuando ya ha finalizado el juicio y, en consecuencia, se habrían afianzado los indicios existentes contra el acusado, recuerda el Supremo.

PUBLICIDAD