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El supervisor de los informes policiales sobre la contabilidad B del PP niega que obligara a quitar el nombre de Rajoy

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Un inspector jefe de la Policía Nacional que supervisó los informes policiales sobre la existencia de una contabilidad B en el PP ha negado este lunes que se obligara a la unidad investigadora del 'caso Gürtel' a quitar el nombre del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Asimismo, ha negado que se desmantelara el grupo investigador de 'Gürtel', liderado por el inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Manuel Morocho, al asegurar que "siempre se le ha dado el apoyo máximo" y "se pusieron funcionarios para ayudar" a la unidad que llevaba el caso.

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De la misma forma, ha afirmado que "no todo el mundo estaba a gusto" trabajando a las órdenes de Morocho, quien tenía un carácter "fuerte", y que eran los propios agentes quienes solicitaban cambios de destino.

Así lo ha trasladado ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen', el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sobre dirigentes del PP al extesorero del partido Luis Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre el 'caso Gürtel', que indagaba en la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

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Con su declaración, el agente ha contradicho algunas de las manifestaciones realizadas por Morocho, quien en su testifical en el mismo juicio aseguró que hubo una "estrategia" para desarticular la unidad investigadora de 'Gürtel' y que hubo presiones para que no incluyera el nombre de Rajoy en algunos informes sobre la contabilidad B del PP.

Este lunes, el inspector, que en el momento de los hechos era jefe de sección de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, ha aseverado que "nunca" hubo una orden para quitar determinados nombres.

"Nunca le hemos dicho que quite el nombre", ha garantizado, insistiendo en que en las reuniones para revisar los informes sobre 'Gürtel' le indicó a Morocho que "para poner" esos nombres "no podían fijarse en unas iniciales porque de entrada no se sabía si esos papeles eran reales o no". "Presión no ha recibido ninguna", ha añadido.

HUBO "ERRORES" PERO SE "RECTIFICARON AL MOMENTO"

El inspector ha expresado que los informes se revisaban "con mucha cautela" para "no cometer errores", y que no hubo fallos "de gran dimensión". Los que hubo, ha dicho, "se rectificaron en su momento".

Sobre el grupo investigador de 'Gürtel', el agente ha indicado que el número de personas "se tuvo que incrementar y se incrementó" por el volumen de trabajo, y llegó a albergar a "12 o más" funcionarios".

"Se pusieron funcionarios de otros grupos a ayudarle, porque (los informes) tenían que salir cuanto antes. Siempre se le ha dado el apoyo máximo", ha manifestado.

El exjefe de Blanqueo y Anticorrupción ha manifestado que "es cierto" que la gente "se quería marchar" de allí "porque venían cansados del tema". "Morocho es un profesional buenísimo, pero con un carácter fuerte. No todo el mundo estaba a gusto", ha terciado.

Según su relato, los funcionarios que abandonaron el grupo investigador "no fueron directamente reemplazados" porque no se podía "desmantelar" otras unidades.

Además, también han declarado otros dos agentes de la Policía Nacional, que han confirmado que José Ángel Fuentes Gago, inspector jefe acusado en este juicio, se encontraba destinado en Cantabria y que coincidieron físicamente con él, a finales de 2013 y en 2014, cuando se llevaron a cabo los presuntos espionajes al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Fuentes Gago formó parte de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional bajo las órdenes de Eugenio Pino en la etapa del Gobierno del PP, también acusado en este juicio.

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EuropaPress

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