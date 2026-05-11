El PP avala a Clavijo y dice que es "muy razonable" que exija información y coordinación

Madrid, 11 may (EFE).- El PP ha avalado este lunes la actuación del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la operación de evacuación de pasajeros del crucero MV Hondius en el que se declaró un brote de hantavirus.

"Nos parece muy razonable que el señor Clavijo, como cualquier otro presidente de comunidad autónoma, exija información y exija coordinación", ha afirmado el portavoz del PP, Borja Sémper, en una rueda de prensa.

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El presidente de Canarias -de Coalición Canaria, pero quien gobierna con el PP- se negó hasta el último minuto a que el crucero afectado por un brote de hantavirus fondeara en el puerto de Granadilla (Tenerife), al considerar que no se ofrecían suficientes condiciones de seguridad sanitaria.

Sémper no ha valorado el transcurso de la operación de evacuación, que está previsto que concluya hoy, y ha dicho que el PP sigue siendo crítico con la "descoordinación absoluta" entre administraciones y en el seno del propio Gobierno que hubo al comienzo.

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En España es necesario que las administraciones se coordinen y cooperen, especialmente cuando se habla de circunstancias como esta, ha agregado. "Al final aquí ya no importa qué político sale mejor o peor, sino lo que se le proyecta a la sociedad y a la ciudadanía", ha añadido.

En su primera rueda de prensa tras diez meses fuera de la política por un cáncer, el portavoz popular ha insistido en la necesidad de que la Agencia Estatal de Salud Pública sea una realidad, ya que fue aprobada hace un año y hoy ni siquiera tiene una sede, algo que es "un escándalo".

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Tampoco hay todavía un plan estatal de preparación y respuesta frente a amenazas graves de la salud, ha afirmado. EFE

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