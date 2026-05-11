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El Horneo Alicante anuncia las bajas de Faílde, Sancho, Laredo, Méndez y Barreto

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Alicante, 11 may (EFE).- El Horneo BM Alicante anunció este lunes las bajas de David Faílde, Vicente Sancho, Jorge Laredo, Borja Méndez y Xabier Barreto para la próxima temporada, una vez asegurada el pasado viernes la permanencia en la Liga Asobal tras su victoria ante el Ademar León.

La entidad alicantina comienza de esta manera la planificación de la próxima campaña después de certificar en su primera temporada en la elite la continuidad en la máxima categoría del balonmano nacional.

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El portero gallego David Faílde, incorporado el pasado mes de enero, regresará al Irudek Bidasoa Irún tras finalizar su cesión en el conjunto alicantino.

También abandonará el equipo Vicente Sancho, incorporado en enero para reforzar al conjunto en el tramo final del campeonato y que disputó ocho encuentros con la camiseta del Horneo Alicante.

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Borja Méndez, uno de los jugadores importantes del equipo esta temporada, cierra su etapa en el club tras anotar 41 goles en los 28 partidos disputados hasta la fecha.

El club también destacó la figura de Jorge Laredo, al que definió como un ejemplo de “perseverancia, trabajo y compromiso” durante el proceso de recuperación de su lesión.

Xabier Barreto, uno de los jugadores que logró el ascenso a la Liga Asobal la pasada temporada, también se despide de la entidad tras tres cursos en el equipo, en los que anotó 227 goles en 93 partidos oficiales entre Liga y Copa del Rey.

El Horneo BM Alicante, que mantendrá para el curso como entrenador a Roi Sánchez, agradeció a los cinco jugadores “su trabajo, compromiso y entrega” y aseguró que sus nombres “ya estarán siempre ligados a la historia del club”. EFE

pvb/cta/og

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