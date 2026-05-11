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Claves de la unión de la Sinfónica de Sevilla y Rosalía: dos ensayos y confidencialidad

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Sevilla, 11 may (EFE).- La actuación de Rosalía el pasado sábado en un escenario flotante sobre el Guadalquivir, acompañada de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), se gestó con absoluta discreción y con solo dos ensayos, además de firmar un contrato de confidencialidad para que nada se filtrase.

En un comunicado, la ROSS ha informado de que los detalles del evento se han mantenido en el más absoluto secreto durante los días previos debido a una serie de cláusulas de confidencialidad exigidas por la organización, que impedían desvelar, entre otros aspectos, el nombre de la orquesta elegida para acompañar a la cantante catalana durante este espectáculo.

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Todo el proceso de colaboración entre la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y Rosalía se ha llevado con absoluta discreción, desde la negociación previa hasta los ensayos necesarios para la consecución de espectáculo.

Fueron dos sesiones: una el pasado viernes, 8 mayo, por la mañana, en la sala de ensayos del Teatro de la Maestranza, y otra durante la noche del viernes al sábado, día 9, en la plataforma instalada sobre el río Guadalquivir donde se iba a desarrollar el espectáculo.

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Una de las muestras del esfuerzo de la orquesta y sus profesores se materializó ese viernes ya que mientras una treintena de músicos ensayaba por la mañana con la artista, otra parte hacía lo propio con el programa que la ROSS iba a interpretar al día siguiente en el Teatro Cervantes de Linares (Jaén) como parte de la gira Andalucía Sinfónica.

Todo ello, además, coincidiendo con el decimotercer programa del ciclo sinfónico de la orquesta 'De Beethoven a Brahms' que tuvo lugar a las 20:00 horas, con un Teatro de la Maestranza casi lleno y al que discretamente asistió, invitada por la ROSS, la compositora y organista Yudi Gómez, directora de la orquesta que acompaña a Rosalía durante su gira.

Según la fuente, con esta colaboración, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ha reafirmado su proyección internacional, "su posición privilegiada y su indiscutible versatilidad y su apertura a la música más actual, sin olvidar su principal deber respecto del patrimonio clásico". EFE

fcs/fs/ros

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EFE

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