Camello, titular en el ataque del Rayo; Lemar y Alex Moreno novedades en el Girona

Madrid, 11 may (EFE).- El delantero Sergio Camello, que será titular en el ataque del Rayo Vallecano, es la principal novedad en el once de Iñigo Pérez para medirse al Girona, en el que destacan la presencia en el lateral izquierdo de Alex Moreno y en el centro del campo del francés Thomas Lemar.

En el Rayo también salen de inicio en el centro del campo Pedro Díaz y en un extremo Fran Pérez, en detrimento de Isi Palazón, sancionado, y del lateral uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino y del delantero brasileño Alemao, que esperarán su turno en el banquillo.

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El Rayo Vallecano juega con un once formado por Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Oscar Valentín, Pedro Díaz; Unai López, De Frutos, Fran Pérez; y Camello.

En el Girona, Míchel Sánchez, en su regreso a Vallecas, introduce dos novedades en su once respecto a la derrota de la pasada jornada frente al Mallorca. Entran en el lateral izquierdo Alex Moreno y en el centro del campo el francés Thomas Lemar en detrimento del central neerlandés Daley Blind y el centrocampista argentino Claudio Echeverri.

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El Girona juega de inicio con Gazzaniga; Arnau, Francés, Reis, Alex Moreno; Fran Beltrán, Witsel, Lemar; Tsygankov, Joel Roca y Ounahi. EFE