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Ultras del Slavia causan suspensión del derbi de Praga cuando su equipo iba a ser campeón

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Viena, 10 may (EFE).- El derbi de Praga entre el Slavia y el Sparta fue suspendido la noche del sábado tras el caos desatado después de que cientos de ultras locales invadieran el campo cuando su equipo ganaba 3-2 y estaba a menos de cuatro minutos de proclamarse campeón de liga.

La suspensión del encuentro no solo frustró la celebración del título, sino que además puede costarle la derrota al Slavia por sanción, que lideraba la clasificación con 8 puntos de ventaja frente al Sparta, a tres jornadas para el fin de la competición.

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El partido se encontraba en el tiempo añadido, con el Slavia por delante en el marcador tras remontar dos veces el encuentro y con menos de cuatro minutos por disputarse y el campeonato casi asegurado, cuando aficionados del fondo norte irrumpieron en el césped con bengalas, petardos y bombas de humo.

Algunos ultras arrojaron también material pirotécnico hacia la grada visitante y otros agredieron a jugadores rivales en medio de escenas de gran tensión y con la seguridad privada y la policía totalmente superados por la situación.

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El portero del Sparta, Jakub Surovčík, fue alcanzado por material pirotécnico y baraja emprender acciones legales.

El presidente del Slavia, Jaroslav Tvrdík, calificó lo ocurrido como "la peor vergüenza" vivida en sus once años en el club y "el momento más difícil en la historia moderna del equipo".

"Un grupo de personas –me niego a llamarlas aficionados– irrumpió en el terreno de juego, agredió a jugadores del Sparta Praga y lanzó pirotecnia al sector de los aficionados visitantes. Eso no es fútbol. Eso no es Slavia. Es una vergüenza que todos cargamos", añadió en un comunicado difundido este domingo.

"Los valores del Slavia no son el odio ni la violencia. Aceptamos nuestra responsabilidad", afirmó Tvrdík.

El presidente del Slavia anunció el cierre inmediato de la Tribuna Norte, núcleo de los ultras del club, hasta que todos los responsables sean identificados y puestos a disposición judicial, incluso si eso implica mantener cerrada la grada durante toda la próxima temporada.

Además, confirmó la expulsión disciplinaria del primer equipo de los jugadores Tomas Chory y David Doudera, implicados en los sucesos.

El dirigente pidió disculpas al Sparta y en especial a los jugadores agredidos (Jakub Surovcik, Jakub Martinc y Matyas Vojt), a los aficionados visitantes y al fútbol checo, y aseguró que el club colaborará plenamente con la policía y los órganos disciplinarios.

"Los autores identificados recibirán, conforme al Reglamento de Visitantes, una prohibición de por vida de acceso al Fortuna Arena. Slavia exigirá asimismo la indemnización íntegra de los daños, incluidas las sanciones que los órganos futbolísticos impongan al club", indicó el presidente del Slavia.

"Slavia es un líder del fútbol checo. Ser líder significa en primer lugar asumir la responsabilidad con la mayor contundencia y sin paliativos, incluso cuando duele. Sobre todo cuando duele", concluyó el máximo dirigente del club.

La liga checa condenó los hechos y calificó de "totalmente inaceptable" la invasión y las agresiones.

Todo apunta ahora a que el partido será dado por perdido al Slavia, que pasó en cuestión de minutos de estar a punto de celebrar el título a afrontar una de las mayores crisis de su historia reciente.

De imponerse la derrota en el partido, el Slavia vería recortada su ventaja a cinco puntos, con lo que teóricamente el Sparta todavía tendría opciones de ganar la liga.EFE

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EFE

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