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Hiopos Lleida y Surne Bilbao, a por una victoria clave para lograr sus objetivos

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Lleida, 9 may (EFE).- El Hiopos Lleida y el Surne Bilbao Basket buscarán este domingo (12:00 horas) lograr una nueva victoria y dar un paso hacia adelante en la lucha por sus respectivos objetivos: los catalanes, el de la permanencia, y los vascos, clasificarse para las eliminatorias al título.

A falta de cinco partidos para la conclusión de la liga regular, el Hiopos Lleida suma diez victorias, dos más que el MoraBanc Andorra, que es el equipo que marca el descenso.

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Por su parte, el Surne Bilbao se encuentra empatado a dieciséis triunfos con el Unicaja, que es el equipo que cierra los puestos de 'play-off' por el título.

A la cita llega el cuadro ilerdense tras encajar dos derrotas seguidas que le han impedido sellar la permanencia en la Liga Endesa. La última de ellas, el pasado sábado ante el San Pablo Burgos (99-91), un rival directo en la zona baja de la clasificación.

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La principal referencia de los catalanes es el escolta James Batemon, que promedia 16,2 puntos y 15,4 de valoración. Además, es el cuarto jugador con más minutos en pista de la competición (24,79) y el segundo que más tiros libres convierte (5,63).

Al talento del norteamericano también se suma el buen momento del alero Oriol Paulí y del ala-pívot Melvin Ejim, que han liderado al equipo en ataque durante el mes de abril.

Para el choque de este domingo, el técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, no podrá contar con el pívot György Golomán, y el ala-pívot John Shurna, que no jugó en la pasada jornada, es duda.

En cambio, el Surne Bilbao Basket llega al Barris Nord en uno de los mejores momentos de la temporada. En competición europea, los 'hombres de negro' lograron la pasada semana su segunda Copa de Europa de la FIBA, la cuarta competición continental, ante el PAOK de Salónica.

En el terreno doméstico, el conjunto bilbaíno viene de ganar ante el colista Coviran Granada (88-83) tras una gran actuación del base Melwin Pantzar (17 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 24 de valoración).

El sueco es el jugador más destacado de la temporada para su equipo en la Liga Endesa, firmando 10,8 puntos, 4,2 rebotes, 4,3 asistencias y 16,7 de valoración de media.

Otra pieza clave para el equipo que dirige Jaume Ponsarnau es el pívot Tryggvi Hlinason, que es el tercer máximo reboteador de la liga este curso (6,38).

A diferencia de los catalanes, Ponsarnau tendrá a todos sus jugadores a su disposición, de modo que deberá realizar descartes.

En el partido de la primera vuelta, el Surne Bilbao Basket se impuso con autoridad al Hiopos Lleida (93-75) tras una gran segunda parte de los locales. Hlinason dominó la pintura con 14 puntos y 10 rebotes, mientras que Ejim fue el jugador más destacado del cuadro burdeos. EFE

pbl/gmh/og

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