Gibraltar expresa sus condolencias por el fallecimiento de los dos guardias civiles

Algeciras (Cádiz), 9 may (EFE).- El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para expresar las condolencias del pueblo de Gibraltar por el fallecimiento de dos guardias civiles en la costa de Huelva durante la persecución de una narcolancha.

Además de mostrar su pesar a través de una nota de prensa, el ministro principal de Gibraltar ha publicado un post en la red social X en el que ha precisado que, "desde Gibraltar, nuestras fuerzas de orden público y nuestros ciudadanos estamos conmovidos por la muerte de dos guardias civiles en persecución de una narcolancha por la costa Atlántica".

PUBLICIDAD

"Estamos unidos en la lucha contra el narcotráfico. Nuestro más sentido pésame a los familiares y compañeros de los agentes fallecidos", ha añadido Picardo. EFE

evr/bfv/jlg

PUBLICIDAD